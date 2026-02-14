Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Англии
Гримсби
15.02.2026 15:30 - : -
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
14 февраля 2026, 20:25 | Обновлено 14 февраля 2026, 21:20
8
0

Матч начнется 15 февраля в 15:30 по Киеву

ФК Вулверхэмптон

В воскресенье, 15 февраля, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Гримсби» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 15.30.

Гримсби

В общем, команда проводит довольно неплохой сезон. После 30 туров Второй лиги (4-й по силе английский дивизион) на балансе «Гримсби» есть 48 зачетных пунктов, позволяющих находиться на 8-й строчке турнирной таблицы. От зоны плей-офф на данный момент команду отделяет всего 1 балл. Однако самым памятным моментом для клуба стала победа в серии пенальти над «Манчестер Юнайтед» в 1/32 финала Кубка лиги. Правда, в 1/8 турнира черно-белые вылетели от Брентфорда.

В Кубке Англии «Гримсби» выбили «Эббсфилт», «Уэлдстон» и «Вестон».

Вулверхэмптон

Совершенно неудачно проходит сезон для «волков». За 26 туров чемпионата Англии клубу удалось добыть в борьбе только 9 зачетных пунктов, которые пока позволяют занимать последнюю, 20-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уж очень велико – 18 баллов.

В 1/32 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» разгромил «Шрусбери» со счетом 6:1.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой еще в 2003 году в рамках Чемпионшипа. Тогда минимальную победу одержал «Вулверхэмптон».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Гримбси» продолжается уже 10 матчей подряд.
  • За последние 5 игр «Вулверхэмптон» не одержал ни одной победы.
  • В последних 6-х матчах «Гримсби» 5 раз сохранил ворота сухими.

Прогноз

Несмотря на разницу в статусах команд, «Гримсби» совсем не выглядит грушей для избиения. Думаю, в матче не будет забито большое количество голов, так что поставлю на тотал меньше 3 (с коэффициентом 1.71 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Гримсби
15 февраля 2026 -
15:30
Вулверхэмптон
Тотал менше 3 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Гримсби Таун Вулверхэмптон Кубок Англии
