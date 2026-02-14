Гримсби – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Матч начнется 15 февраля в 15:30 по Киеву
В воскресенье, 15 февраля, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Гримсби» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 15.30.
Гримсби
В общем, команда проводит довольно неплохой сезон. После 30 туров Второй лиги (4-й по силе английский дивизион) на балансе «Гримсби» есть 48 зачетных пунктов, позволяющих находиться на 8-й строчке турнирной таблицы. От зоны плей-офф на данный момент команду отделяет всего 1 балл. Однако самым памятным моментом для клуба стала победа в серии пенальти над «Манчестер Юнайтед» в 1/32 финала Кубка лиги. Правда, в 1/8 турнира черно-белые вылетели от Брентфорда.
В Кубке Англии «Гримсби» выбили «Эббсфилт», «Уэлдстон» и «Вестон».
Вулверхэмптон
Совершенно неудачно проходит сезон для «волков». За 26 туров чемпионата Англии клубу удалось добыть в борьбе только 9 зачетных пунктов, которые пока позволяют занимать последнюю, 20-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уж очень велико – 18 баллов.
В 1/32 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» разгромил «Шрусбери» со счетом 6:1.
Личные встречи
В последний раз клубы встречались между собой еще в 2003 году в рамках Чемпионшипа. Тогда минимальную победу одержал «Вулверхэмптон».
Интересные факты
- Беспроигрышная серия «Гримбси» продолжается уже 10 матчей подряд.
- За последние 5 игр «Вулверхэмптон» не одержал ни одной победы.
- В последних 6-х матчах «Гримсби» 5 раз сохранил ворота сухими.
Прогноз
Несмотря на разницу в статусах команд, «Гримсби» совсем не выглядит грушей для избиения. Думаю, в матче не будет забито большое количество голов, так что поставлю на тотал меньше 3 (с коэффициентом 1.71 по линии БК betking).
