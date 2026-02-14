Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победный финиш сборов. Динамо попрощалось с Турцией победой над РФШ
Товарищеские матчи
14 февраля 2026, 17:53 | Обновлено 14 февраля 2026, 18:20
1347
10

Победный финиш сборов. Динамо попрощалось с Турцией победой над РФШ

Команда Костюка снова сильнее представителей Латвии

14 февраля 2026, 17:53 | Обновлено 14 февраля 2026, 18:20
1347
10 Comments
Победный финиш сборов. Динамо попрощалось с Турцией победой над РФШ
ФК Динамо

Переживаем последние выходные перед возобновлением сезона украинской Премьер-лиги, поэтому время нашим командам собирать свои тренировочные лагеря, которые они, в подавляющем большинстве, разбивали за границей в более теплых странах. Киевское «Динамо» выбрало для себя Турцию, и в качестве заключительного противостояния провело встречу против латвийского клуба РФШ, против которого играло примерно год назад еще в основном раунде Лиги Европы УЕФА.

Игорь Костюк при этом на последний матч на сборах решил использовать «основу», тогда как остальные игроки получали игровую практику за несколько часов до этого в противостоянии против молдавского «Зимбру» (5:3). И это был фактически финальный экзамен готовности для каждого из игроков «бело-синих», которые планируют претендовать на место в стартовом составе. Также отмечаем окончательное возвращение в ворота Нещерета после восстановления от травмы.

С таким подбором исполнителей киевляне провели на удивление бледный первый тайм в плане построения игры в атаке. Соперники неплохо оборонялись и не давали «Динамо» пространства для выполнения завершающих ударов внутри собственной штрафной. Дальние выстрелы от украинского клуба при этом в первом тайме оставляли желать лучшего. Разве что Бражко начал пристреливаться, что в итоге помогло ему после перерыва. Но до того момента зрителям еще предстояло увидеть немало не слишком ярких эпизодов в этой игре.

Спокойный темп встречи сразу после завершения первого часа игрового времени остановил выстрел из-за пределов штрафной от того же Бражко, который попал под левую штангу чужих ворот из центральной зоны, при полной беспомощности вратаря соперников в этом эпизоде. Игроки РФШ при этом не успели поднять головы, как на их ворота обрушилась еще серия моментов.

В итоге это давление в исполнении «Динамо» привело к назначению пенальти на последних минутах основного времени, когда Пономаренко сбили на левом фланге чужого штрафного во время аута от Шапаренко, после чего форвард самостоятельно реализовал одиннадцатиметровый ударом в левый нижний угол. В плане качества атак латвийского соперника после перерыва говорить не о чем было – команда Костюка уверенно контролировала ход событий.

Следующий матч киевское «Динамо» проведет дома против львовского «Руха» 20 февраля в рамках украинской Премьер-лиги.

Товарищеский матч.

«Динамо» – РФШ - 2:0

Гол: Бражко, 61, Пономаренко, 86 (пен.)

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Беловар, Коробов – Бражко, Шапаренко – Редушко, Пихалонок, Волошин – Пономаренко.

РФШ: Марич – Филиппович, Пренга, Липушчек, Саввальниекс – Зеленковс, Нджие – Кигурс, Икауниекс – Талла, Диоманде.

Стадион: «Sueno Sport Center» (Белек, Турция).

ДИНАМО - РФШ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

По теме:
Динамо Киев – РФШ Рига – 2:0. Бражко и Пономаренко. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Пономаренко с пенальти удвоил перевес Динамо над РФШ
Многострадальный матч. Кудровка все же сыграла с Токтогулом
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ РФШ Рига Динамо - РФШ отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока
Футбол | 14 февраля 2026, 09:30 11
«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока
«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока

Игорь Леонов считает, что полузащитник сборной Украины еще попортит нервы своим соперникам

Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Футбол | 14 февраля 2026, 08:12 0
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате

На фронте погиб болельщик клуба Александр Красиков

Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Футбол | 14.02.2026, 06:45
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
Зимние виды | 13.02.2026, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
Легионер клуба УПЛ заболел малярией: «Конечно, это неприятно»
Футбол | 14.02.2026, 15:24
Легионер клуба УПЛ заболел малярией: «Конечно, это неприятно»
Легионер клуба УПЛ заболел малярией: «Конечно, это неприятно»
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
😼
Ответить
+4
sahka1981
Перший матч поцікавіше був)
Бражко знову забив дальнім. Ну і нарешті Нещерет повернувся. 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Remain
И снова успех👏👏
Ответить
+1
Умник
Редушко очень хорош. Ему необходимо давать время
Ответить
0
Фанат Шахтера
Мда, пацаны, расстроили меня эти латыши... Я ж реально с самого утра за них болел, уже гимн Риги выучил, а они так подвели.
​Пришлось на нервах в АТБ бежать, пока всё нормальное не разобрали. Взял по акции пиво 1,25л Своя Линия Пивоварня №1 за 44.50 грн сижу теперь, поправляю здоровье этим "элитным" напитком. Пьется тяжело, как игра РФШ во втором тайме, но надо же как-то стресс снимать. Короче, вечер испорчен, пиво акционное, Динамо выиграло — жизнь боль.
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Fan DynamoKyiv
Мы всей нашей фанатской семьёй Динамо Киев сегодня посмотрели 2 игры и наше фанатской сердце забилось ещё сильней. Такая классная, живая, мощная игра! Команда бежит, борется, горят глаза, есть скорость, есть мысль, есть характер. И глядя на это, просто не укладывается в голове как так получилось, что нас опережают на 9 очков в чемпионате? И в ЛК об Динамо вытерли ноги...
Да, сейчас в таблице впереди ЛНЗ, и Шахтёр, Полесье, а наше родное Динамо Киев - на четвёртом месте. Цифры это цифры. Но игра - это совсем другое. А по игре мы видим настоящую команду. Мы видим тот самый дух, который всегда отличал киевское Динамо.
Пусть сейчас кто-то смотрит на таблицу и сомневается. Мы нет. Мы знаем: весна всё расставит по своим местам. С такой самоотдачей, с таким настроем, с такой поддержкой настоящих фанатов мы ещё обгоним всех. Очко за очком. Победа за победой. И в конце сезона именно Динамо будет на первом месте.
А дальше — больше. Почему бы и нет? Чемпионат наш. А потом и Европа услышит киевскую песню. Лига чемпионов? Выиграем и лигу чемпионов. Мечты сбываются у тех, кто верит. А мы настоящие фанаты верим в Динамо Киев 💙🤍
Ответить
-7
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
14.02.2026, 02:44
Бокс
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
13.02.2026, 13:03 3
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 5
Футбол
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
13.02.2026, 07:02
Футбол
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 19
Футбол
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 6
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем