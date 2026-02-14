Победный финиш сборов. Динамо попрощалось с Турцией победой над РФШ
Команда Костюка снова сильнее представителей Латвии
Переживаем последние выходные перед возобновлением сезона украинской Премьер-лиги, поэтому время нашим командам собирать свои тренировочные лагеря, которые они, в подавляющем большинстве, разбивали за границей в более теплых странах. Киевское «Динамо» выбрало для себя Турцию, и в качестве заключительного противостояния провело встречу против латвийского клуба РФШ, против которого играло примерно год назад еще в основном раунде Лиги Европы УЕФА.
Игорь Костюк при этом на последний матч на сборах решил использовать «основу», тогда как остальные игроки получали игровую практику за несколько часов до этого в противостоянии против молдавского «Зимбру» (5:3). И это был фактически финальный экзамен готовности для каждого из игроков «бело-синих», которые планируют претендовать на место в стартовом составе. Также отмечаем окончательное возвращение в ворота Нещерета после восстановления от травмы.
С таким подбором исполнителей киевляне провели на удивление бледный первый тайм в плане построения игры в атаке. Соперники неплохо оборонялись и не давали «Динамо» пространства для выполнения завершающих ударов внутри собственной штрафной. Дальние выстрелы от украинского клуба при этом в первом тайме оставляли желать лучшего. Разве что Бражко начал пристреливаться, что в итоге помогло ему после перерыва. Но до того момента зрителям еще предстояло увидеть немало не слишком ярких эпизодов в этой игре.
Спокойный темп встречи сразу после завершения первого часа игрового времени остановил выстрел из-за пределов штрафной от того же Бражко, который попал под левую штангу чужих ворот из центральной зоны, при полной беспомощности вратаря соперников в этом эпизоде. Игроки РФШ при этом не успели поднять головы, как на их ворота обрушилась еще серия моментов.
В итоге это давление в исполнении «Динамо» привело к назначению пенальти на последних минутах основного времени, когда Пономаренко сбили на левом фланге чужого штрафного во время аута от Шапаренко, после чего форвард самостоятельно реализовал одиннадцатиметровый ударом в левый нижний угол. В плане качества атак латвийского соперника после перерыва говорить не о чем было – команда Костюка уверенно контролировала ход событий.
Следующий матч киевское «Динамо» проведет дома против львовского «Руха» 20 февраля в рамках украинской Премьер-лиги.
Товарищеский матч.
«Динамо» – РФШ - 2:0
Гол: Бражко, 61, Пономаренко, 86 (пен.)
«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Беловар, Коробов – Бражко, Шапаренко – Редушко, Пихалонок, Волошин – Пономаренко.
РФШ: Марич – Филиппович, Пренга, Липушчек, Саввальниекс – Зеленковс, Нджие – Кигурс, Икауниекс – Талла, Диоманде.
Стадион: «Sueno Sport Center» (Белек, Турция).
ДИНАМО - РФШ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 18°C
