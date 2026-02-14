Роналду вернулся. Обнародованы составы на матч Аль-Фатех – Аль-Наср
Поединок 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии начнется в 19:30 по Киеву
Португальский нападающий Криштиану Роналду попал в стартовый состав «Аль-Насра» на игру с «Аль-Фатехом».
Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
41-летний футболист впервые за три матча выйдет на поле в составе «Аль-Насра» после протеста, связанного с трансферной политикой Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF).
Стартовые составы на матч Аль-Фатех – Аль-Наср:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник провел неубедительный матч в составе ПСЖ против Ренна 13 февраля
От тренера ожидаются улучшение результатов и развитие молодежи