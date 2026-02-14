Роналду вернулся. Обнародованы составы на матч Аль-Фатех – Аль-Наср

Португальский нападающий Криштиану Роналду попал в стартовый состав «Аль-Насра» на игру с «Аль-Фатехом».

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.

41-летний футболист впервые за три матча выйдет на поле в составе «Аль-Насра» после протеста, связанного с трансферной политикой Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF).

Стартовые составы на матч Аль-Фатех – Аль-Наср: