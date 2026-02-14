Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Роналду вернулся. Обнародованы составы на матч Аль-Фатех – Аль-Наср
Саудовская Аравия
14 февраля 2026, 18:59
Роналду вернулся. Обнародованы составы на матч Аль-Фатех – Аль-Наср

Поединок 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии начнется в 19:30 по Киеву

Роналду вернулся. Обнародованы составы на матч Аль-Фатех – Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду попал в стартовый состав «Аль-Насра» на игру с «Аль-Фатехом».

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

41-летний футболист впервые за три матча выйдет на поле в составе «Аль-Насра» после протеста, связанного с трансферной политикой Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF).

Стартовые составы на матч Аль-Фатех – Аль-Наср:

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
