Хоффенхайм впервые в истории победил в 8 домашних матчах Бундеслиги подряд

Хоффенхайм установил клубный рекорд, одержав 8 подряд домашних побед в матчах Бундеслиги.

Достижение было установлено в поединке 22-го тура против Фрайбурга (3:0).

В этих 8 поединках команда Кристиана Ильцера забила в ворота своих соперников 25 мячей!

В этой связи вспомним, из каких матчей состоит эта рекордная серия Хоффенхайма.

Победная домашняя серия Хоффенхайма в Бундеслиге (8)