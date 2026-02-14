Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хоффенхайм впервые в истории победил в 8 домашних матчах Бундеслиги подряд
Германия
Хоффенхайм впервые в истории победил в 8 домашних матчах Бундеслиги подряд

Вспомним, против каких команд состоит эта рекордная победная серия

Хоффенхайм впервые в истории победил в 8 домашних матчах Бундеслиги подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

Хоффенхайм установил клубный рекорд, одержав 8 подряд домашних побед в матчах Бундеслиги.

Достижение было установлено в поединке 22-го тура против Фрайбурга (3:0).

В этих 8 поединках команда Кристиана Ильцера забила в ворота своих соперников 25 мячей!

В этой связи вспомним, из каких матчей состоит эта рекордная серия Хоффенхайма.

Победная домашняя серия Хоффенхайма в Бундеслиге (8)

  • Хоффенхайм – Фрайбург – 3:0
  • Хоффенхайм – Унион Берлин – 3:1
  • Хоффенхайм – Байер – 1:0
  • Хоффенхайм – Боруссия Менхенгладбах – 5:1
  • Хоффенхайм – Гамбург – 4:1
  • Хоффенхайм – Аугсбург – 3:0
  • Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 3:1
  • Хоффенхайм – Хайденхайм – 3:1
