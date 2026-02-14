Германия14 февраля 2026, 20:06 |
24
0
Хоффенхайм впервые в истории победил в 8 домашних матчах Бундеслиги подряд
Вспомним, против каких команд состоит эта рекордная победная серия
14 февраля 2026, 20:06 |
24
0
Хоффенхайм установил клубный рекорд, одержав 8 подряд домашних побед в матчах Бундеслиги.
Достижение было установлено в поединке 22-го тура против Фрайбурга (3:0).
В этих 8 поединках команда Кристиана Ильцера забила в ворота своих соперников 25 мячей!
В этой связи вспомним, из каких матчей состоит эта рекордная серия Хоффенхайма.
Победная домашняя серия Хоффенхайма в Бундеслиге (8)
- Хоффенхайм – Фрайбург – 3:0
- Хоффенхайм – Унион Берлин – 3:1
- Хоффенхайм – Байер – 1:0
- Хоффенхайм – Боруссия Менхенгладбах – 5:1
- Хоффенхайм – Гамбург – 4:1
- Хоффенхайм – Аугсбург – 3:0
- Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 3:1
- Хоффенхайм – Хайденхайм – 3:1
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 февраля 2026, 08:57 4
Парижане сенсационно проиграли 1:3 «Ренну»
Олимпийские игры | 14 февраля 2026, 16:41 15
Марен Киркейде расстроила на финише болельщиков из Франции
Футбол | 14.02.2026, 18:58
Футбол | 14.02.2026, 06:45
Футбол | 13.02.2026, 20:01
Комментарии 0
Популярные новости
13.02.2026, 00:02 14
13.02.2026, 18:36 48
14.02.2026, 02:44
12.02.2026, 20:25 19
13.02.2026, 04:02 9
13.02.2026, 13:03 26
13.02.2026, 07:02
13.02.2026, 05:42 187