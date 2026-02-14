Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал нашел замену Кроосу. Известна сумма транфера
14 февраля 2026, 20:46
Реал нашел замену Кроосу. Известна сумма транфера

В Мадрид может перебраться Кеннет Эйхорн

Артем Довбик

Немецкий полузащитник «Герты» Кеннет Эйхорн может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд, который долгое время искал замену завершившему карьеру Тони Кроосу, нацелился на подписание 16-летнего футболиста. сумма потенциального трансфера составляет 12 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Кеннета Эйхорна 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти определился с будущим на фоне слухов о «Реале».

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
