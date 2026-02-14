Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 962-й гол в карьере.

Случилось это в поединке 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором его команда встретилась с «Аль-Фатехом».

На 18-й минуте встречи 41-летний футболист, который вернулся в состав команды после бойкота, связанного с трансферной политикой ГИФСА, забил свой 962-й мяч в карьере.

❗️ ВИДЕО. 962-й гол в карьере. Роналду впервые отличился после бойкота