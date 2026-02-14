Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 962-й гол в карьере. Роналду впервые отличился после бойкота
Саудовская Аравия
14 февраля 2026, 19:56 | Обновлено 14 февраля 2026, 19:57
269
1

ВИДЕО. 962-й гол в карьере. Роналду впервые отличился после бойкота

Португальский бомбардир отличился в игре с «Аль-Фатехом»

14 февраля 2026, 19:56 | Обновлено 14 февраля 2026, 19:57
269
1 Comments
ВИДЕО. 962-й гол в карьере. Роналду впервые отличился после бойкота
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 962-й гол в карьере.

Случилось это в поединке 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором его команда встретилась с «Аль-Фатехом».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 18-й минуте встречи 41-летний футболист, который вернулся в состав команды после бойкота, связанного с трансферной политикой ГИФСА, забил свой 962-й мяч в карьере.

❗️ ВИДЕО. 962-й гол в карьере. Роналду впервые отличился после бойкота

По теме:
Роналду вернулся. Обнародованы составы на матч Аль-Фатех – Аль-Наср
ФОТО. Как Динамо выиграло у РФШ последний матч сборов в Турции
Динамо Киев – РФШ Рига – 2:0. Бражко и Пономаренко. Видео голов и обзор
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола
Футбол | 14 февраля 2026, 12:53 22
Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола
Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола

Подопечные Игоря Костюка устроили шоу, в котором смогли обыграть соперника из Молдовы

Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Футбол | 14 февраля 2026, 08:12 0
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате

На фронте погиб болельщик клуба Александр Красиков

Роналду определился, где хочет играть. Аль-Наср пытается его продать
Футбол | 14.02.2026, 18:28
Роналду определился, где хочет играть. Аль-Наср пытается его продать
Роналду определился, где хочет играть. Аль-Наср пытается его продать
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Футбол | 14.02.2026, 05:02
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Футбол | 14.02.2026, 06:02
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
Ну ще 39 залишилось
Ответить
0
Популярные новости
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
13.02.2026, 04:02 9
Футбол
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 19
Футбол
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
13.02.2026, 20:01 6
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
14.02.2026, 02:44
Бокс
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 08:00 13
Футбол
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
13.02.2026, 14:09
Олимпийские игры
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
13.02.2026, 16:59 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем