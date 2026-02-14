Аякс – Фортуна. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляця
Смотрите видеотрансляцию поединка 23-го тура чемпионата Нидерландов
В субботу, 14 февраля, состоится поединок 23-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Фортуной».
Встреча пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток запланирован на 21:00 по Киеву.
В составе хозяев поля впервые выйдет украинский защитник Алесандр Зинченко.
После 22 туров «Аякс» набрал 59 очков и идет четвертым. «Фортуна» же набрала 26 очков и располагается на 12-м месте.
События матча
