В субботу, 14 февраля, состоится поединок 23-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Фортуной».

Встреча пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток запланирован на 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе хозяев поля впервые выйдет украинский защитник Алесандр Зинченко.

После 22 туров «Аякс» набрал 59 очков и идет четвертым. «Фортуна» же набрала 26 очков и располагается на 12-м месте.

Поединок чемпионата Нидерландов доступен для просмотра на Киевстар ТВ.