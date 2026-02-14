Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аякс – Фортуна. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляця
Чемпионат Нидерландов
Аякс
14.02.2026 21:00 – перерыв 3 : 1
Фортуна Ситтард
Нидерланды
14 февраля 2026, 21:00 |
Аякс – Фортуна. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляця

Смотрите видеотрансляцию поединка 23-го тура чемпионата Нидерландов

14 февраля 2026, 21:00 |
Аякс – Фортуна. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляця
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 14 февраля, состоится поединок 23-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Фортуной».

Встреча пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток запланирован на 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе хозяев поля впервые выйдет украинский защитник Алесандр Зинченко.

После 22 туров «Аякс» набрал 59 очков и идет четвертым. «Фортуна» же набрала 26 очков и располагается на 12-м месте.

Поединок чемпионата Нидерландов доступен для просмотра на Киевстар ТВ.

📺 Видеотрансляция
События матча

45’
ГОЛ ! Автогол забил Йосип Шутало (Аякс).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Годтс (Аякс), асcист Жорти Мокио.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Раян Бунида (Аякс), асcист Мика Годтс.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Жорти Мокио (Аякс), асcист Каспер Дольберг.
Аякс Фортуна Ситтард чемпионат Нидерландов по футболу смотреть онлайн Александр Зинченко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
