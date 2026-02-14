Будет ли играть Лунин? Известны составы на матч Реал Мадрид – Реал Сосьедад

В субботу, 14 февраля, состоится поединок 24-го тура Ла Лиги, в котором сыграют «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь Андрей Лунин начнет встречу в запасе, в очередной раз уступив место в стартовом составе Тибо Куртуа.