Испания14 февраля 2026, 21:44 |
346
0
Будет ли играть Лунин? Известны составы на матч Реал Мадрид – Реал Сосьедад
Встреча начнется в 22:00
14 февраля 2026, 21:44 |
346
0
В субботу, 14 февраля, состоится поединок 24-го тура Ла Лиги, в котором сыграют «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».
Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский вратарь Андрей Лунин начнет встречу в запасе, в очередной раз уступив место в стартовом составе Тибо Куртуа.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 14, 2026
🆚 @RealSociedad
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/3CUnRo7b5C
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 февраля 2026, 05:02 5
Португалец готов вернуться в «Спортинг»
Футбол | 14 февраля 2026, 06:32 9
От тренера ожидаются улучшение результатов и развитие молодежи
Футбол | 14.02.2026, 17:53
Футбол | 14.02.2026, 21:42
Футбол | 14.02.2026, 08:12
Комментарии 0
Популярные новости
14.02.2026, 08:57 4
13.02.2026, 14:09 1
13.02.2026, 13:03 26
12.02.2026, 20:51 2
14.02.2026, 02:44
13.02.2026, 07:02
13.02.2026, 18:36 49
12.02.2026, 19:43 46