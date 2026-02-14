Вратарь, которого хотело Динамо, мог перейти в титулованный клуб Ла Лиги

Голкипер «Зари» Александр Сапутин рассказал, что в свое время мог перейти в титулованный клуб Ла Лиги – «Валенсию».

– Я слышал историю о том, что уже в этом межсезонье ты мог оказаться в испанской Валенсии. Насколько это правда?

– Да, ко мне поступает немало предложений из топ-чемпионатов. Я максималист и очень рад этому. Верю, что рано или поздно я окажусь в таком чемпионате. По крайней мере, со своей стороны я делаю все возможное для этого.

– Но в этой истории с Валенсией что-то не сложилось, верно?

– Насколько я знаю, интерес был, они рассматривали возможность такого трансфера, но клубы не достигли консенсуса в этом вопросе.

– И при этом, Валенсия – не единственный клуб из топ-чемпионата, кто проявлял к тебе интерес…

– Возможно.