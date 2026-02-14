Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вратарь, которого хотело Динамо, мог перейти в титулованный клуб Ла Лиги
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 20:42 |
Сапутин рассказал об интересе «Валенсии»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сапутин

Голкипер «Зари» Александр Сапутин рассказал, что в свое время мог перейти в титулованный клуб Ла Лиги – «Валенсию».

– Я слышал историю о том, что уже в этом межсезонье ты мог оказаться в испанской Валенсии. Насколько это правда?

– Да, ко мне поступает немало предложений из топ-чемпионатов. Я максималист и очень рад этому. Верю, что рано или поздно я окажусь в таком чемпионате. По крайней мере, со своей стороны я делаю все возможное для этого.

– Но в этой истории с Валенсией что-то не сложилось, верно?

– Насколько я знаю, интерес был, они рассматривали возможность такого трансфера, но клубы не достигли консенсуса в этом вопросе.

– И при этом, Валенсия – не единственный клуб из топ-чемпионата, кто проявлял к тебе интерес…

– Возможно.

Александр Сапутин трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Заря Луганск Валенсия
Дмитрий Олийченко Источник: FootballHub
