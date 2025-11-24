Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо заинтересовано в усилении вратарской линии голкипером Зари
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 18:15 | Обновлено 24 ноября 2025, 18:20
Динамо заинтересовано в усилении вратарской линии голкипером Зари

Александр Сапутин может стать голкипером киевского клуба

Instagram. Александр Сапутин

Киевское «Динамо» активно изучает возможность усиления на вратарской позиции и обратило внимание на голкипера «Зари» Александра Сапутина.

22-летний вратарь является воспитанником «Днепра» и выступает за «Зарю» с 2020 года. В этом сезоне он провел 10 матчей, в которых пропустил 8 мячей и 4 раза оставлял ворота неприкосновенными.

Проблемы «Динамо» на последнем рубеже побуждают клуб рассматривать варианты усиления уже зимой. Руслан Нещерет не всегда демонстрирует стабильность, а Валентин Моргун после ошибок в матче с «Карпатами» (3:3) заставил руководство задуматься о создании конкуренции среди голкиперов.

Контракт Сапутина с «Зарей» действует до лета 2028 года, а его ориентировочная трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро.

