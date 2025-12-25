Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. ХАЧЕРИДИ: «Долги? Из Черноморца уходят куча футболистов и тренерский штаб»
Украина. Первая лига
25 декабря 2025, 18:57 | Обновлено 25 декабря 2025, 19:05
ХАЧЕРИДИ: «Долги? Из Черноморца уходят куча футболистов и тренерский штаб»

Экс-игрок сборной Украины прокомментировал ситуацию в одесском клубе

ХАЧЕРИДИ: «Долги? Из Черноморца уходят куча футболистов и тренерский штаб»
ФК Черноморец. Евгений Хачериди

Экс-игрок сборной Украины Евгений Хачериди рассказал о ситуации в одесском «Черноморце», который расторг контракт с опытным ветераном:

«Удалось ли достичь соглашения по задолженности? Я же не один такой. Сами видите, что происходит. Много футболистов уходит, включая тренерский штаб.

С чем это связано? Позвоните руководителям, возможно, вам скажут. Объяснили ли причину расторжения контракта? Никто ничего не объяснил. Идем дальше».

Евгений Хачериди провел за «Черноморец» 11 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

Евгений Хачериди финансы чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины долги
Николай Степанов Источник: Спорт-Экспресс Украина
