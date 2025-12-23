Претендент на выход в УПЛ не рассчитался с бывшим футболистом Динамо

Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди имеет финансовые претензии к одесскому «Черноморцу», в составе которых играл последние несколько месяцев.

По информации источника, «моряки» не рассчитались с 38-летним футболистом из-за финансовых проблем.

Напомним, в декабре одесский клуб получил трансферный бан из-за задолженностей перед бывшими игроками. Несмотря на финансовые трудности, главный тренер «моряков» Александр Кучер не собирается покидать команду.

Хачериди присоединился к «Черноморцу» в августе на правах свободного агента и подписал контракт до завершения сезона. Однако, в декабре стороны решили прекратить сотрудничество. Защитник сыграл 11 матчей во всех турнирах.

Подопечные Александра Кучера набрали 38 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице. Отставание от первого места составляет десять очков.