Черноморец попрощается с четырьмя игроками. В списке есть Хачериди

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер определился с футболистами, которые покинут команду в ближайшее время. Об этом сообщила SportArena.

В список вошли защитники Евгений Хачериди, Максим Лопыренок, Тимофей Сухарь и Александр Осман.

38-летний Хачериди присоединился к «морякам» во время летнего трансферного окна и провел 11 матчей в Кубке Украины и Первой лиге. Лопыренок в июле перебрался в Одессу из черновицкой «Буковины» (десять игр, один гол).

В активе Османа – 14 сыгранных матчей и одна результативная передача. 29-летний фланговый защитник провел пять сезонов в составе киевской «Оболони», после чего перебрался в «Черноморец». Сухар сыграл десять игр, но результативными действиями не отличался.

Подопечные Кучера набрали 38 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице. Одесский клуб опережают «Левый Берег» (39 очков) и «Буковина» (48 пунктов).