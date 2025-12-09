Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец попрощается с четырьмя игроками. В списке есть Хачериди
Украина. Первая лига
09 декабря 2025, 13:23 | Обновлено 09 декабря 2025, 13:28
1435
1

Черноморец попрощается с четырьмя игроками. В списке есть Хачериди

Одесский клуб также покинут еще три защитника – Лопыренок, Сухарь и Осман

09 декабря 2025, 13:23 | Обновлено 09 декабря 2025, 13:28
1435
1 Comments
Черноморец попрощается с четырьмя игроками. В списке есть Хачериди
ФК Черноморец Одесса. Евгений Хачериди

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер определился с футболистами, которые покинут команду в ближайшее время. Об этом сообщила SportArena.

В список вошли защитники Евгений Хачериди, Максим Лопыренок, Тимофей Сухарь и Александр Осман.

38-летний Хачериди присоединился к «морякам» во время летнего трансферного окна и провел 11 матчей в Кубке Украины и Первой лиге. Лопыренок в июле перебрался в Одессу из черновицкой «Буковины» (десять игр, один гол).

В активе Османа – 14 сыгранных матчей и одна результативная передача. 29-летний фланговый защитник провел пять сезонов в составе киевской «Оболони», после чего перебрался в «Черноморец». Сухар сыграл десять игр, но результативными действиями не отличался.

Подопечные Кучера набрали 38 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице. Одесский клуб опережают «Левый Берег» (39 очков) и «Буковина» (48 пунктов).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал Верес и Колос после матчей Премьер-лиги
Олег ДУЛУБ: «От этого клуба УПЛ у меня нет никаких ожиданий»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Александр Кучер Евгений Хачериди Максим Лопыренок Александр Осман Тимофей Сухарь
Николай Тытюк Источник: Sportarena
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 09 декабря 2025, 13:46 0
Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 9 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Футбол | 09 декабря 2025, 07:39 0
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины

Не стало Валентина Луценко...

Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Футбол | 08.12.2025, 19:32
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 09.12.2025, 00:10
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ШЕВЧУК: «Удаление Ротаня? Невозможно смотреть, как издеваются над командой»
Футбол | 09.12.2025, 10:19
ШЕВЧУК: «Удаление Ротаня? Невозможно смотреть, как издеваются над командой»
ШЕВЧУК: «Удаление Ротаня? Невозможно смотреть, как издеваются над командой»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Динамо должно подписать Хачериди. 
Ответить
0
Популярные новости
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
08.12.2025, 06:05 1
Снукер
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
08.12.2025, 19:49 4
Футбол
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 2
Футбол
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 3
Бокс
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
08.12.2025, 09:13 36
Футбол
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем