Максим ТАТАРЕНКО: «Сражаться за Чернигов на поле очень важно для меня»

Уходящий год стал для ФК «Чернигов» богатым событиями. Команда вышла в Первую лигу и после первой части чемпионата идет на 11-м месте. Итог года подвел голкипер и капитан черниговского клуба Максим Татаренко.

– Максим, поздравляем со званием «Тигра 2025 года» ФК Чернигов по версии болельщиков. Как тебе кажется, благодаря чему в первую очередь ты смог получить такое звание?

– Благодарю болельщиков за поддержку. Думаю, это результат упорного труда, самоотдачи в каждом матче и желания всегда сражаться за команду. Без поддержки партнеров и тренеров этого не было бы. Обещаю, что в 2026 году постараюсь держать планку и добавлять нашим болельщикам положительные эмоции. Они им сейчас очень нужны.

– Какой момент в 2025 году тебе лично запомнился больше всего?

– Наверное, это выход нашей команды в Первую лигу. Вернее, возвращение. Мы провели большую работу, чтобы добиться этой цели, а в матчах с Металлургом показали, что достойны этого успеха. Это были яркие эмоции. Считаю, что нам по силам бороться в Первой лиге за места в середине таблицы. Уверен, что в следующем году будет достаточно поводов испытать схожие ощущения.

– Опиши свои эмоции после того же сейва в серии пенальти 1/8 финала Кубка Украины по ФК Лесное.

– Это был момент чистых эмоций: адреналин, напряжение и огромное облегчение одновременно. Рад, что смог помочь «тиграм» и внести свой вклад в историческую победу ФК Чернигов в Кубке Украины.

– Какой матч в 2025 году стал для тебя самым сложным в психологическом плане?

– Кубковый матч против Кривбасса. Мы показали довольно хорошую игру против одного из лидеров УПЛ, но уступили серию пенальти. Это было очень неприятно.

– Что, по твоему мнению, было лучшим аспектом игры в обороне в этом году, а что – самым плохим?

– Лучшим была командная дисциплина и взаимоподстраховка. Мы все больше действовали как единое целое – это результат колоссальной работы, которую мы проделали с Валерием Черным. А хуже всего были отдельные потери концентрации в ключевые моменты матчей. Над этим нам еще предстоит серьезно работать.

– Как оценишь собственный прогресс по итогам 2025 года?

– Наверное, пусть лучше это оценит тренерский штаб. Но приятно, что мою игру отмечают болельщики и журналисты. Было приятно увидеть свою фамилию в сборной первой части чемпионата. Еще есть над чем работать, и я буду стараться каждый день становиться лучше.

– Опиши свой опыт перехода в течение года из Второй лиги в Первую.

– Это был серьезный вызов. Скорость игры, интенсивность и ответственность ощутимо выросли. Также следует отметить, что уровень Первой лиги этого сезона стал значительно выше. Ворскла, Черноморец, Ингулец, Левый Берег – команды, еще весной игравшие в УПЛ. Буковина и Агробизнес уже готовы конкурировать в высшем дивизионе. И ФК Чернигов на их фоне выглядел очень достойно.

– Над чем голкиперы клуба вместе с тренерским штабом работали больше всего в этом году?

– Над игрой ногами. Тренерский штаб требует от нас выходить из обороны преимущественно через короткий и средний пас. Это немаловажная часть нашей игровой концепции, поэтому требования здесь очень высоки.

– В 2025 году ты на полноценной основе стал капитаном ФК Чернигов. Как это вышло?

– Перед стартом сезона 2025/26 состоялось традиционное голосование, и ребята избрали меня капитаном. Это очень приятно и ответственно, поэтому стараюсь не подвести команду.

– Что тебе значит быть капитаном ФК Чернигов в такой период?

– Это большая честь и ответственность. У меня есть татуировки с символами города, и драться за этот город на поле – очень важно для меня.

– Как изменился коллектив в течение года – на поле и вне его?

– Команда очень окрепла. На поле мы стали слаженнее, лучше понимаем друг друга и поддерживаем в сложные моменты. Вне поля стали настоящими друзьями, на которых можно положиться в любой ситуации. Как недавно сказал наш тренер, коллектив – это визитная карточка ФК Чернигов. То, чем клуб отличается среди других.

– Что в этот год рассказал тебе о характере – твоем и команды?

– Этот год показал, что мой характер крепче, чем я думал. Я мог оставаться сосредоточенным и решительным даже в сложные моменты. Относительно команды – мы доказали, что способны объединяться и преодолевать трудности вместе. Мы не можем в 2026 году выходить на поле просто так. Мы – пограничный город, где люди ежедневно сражаются с врагом и последствиями его атак. И мы должны в каждом матче сражаться за них и для них отдаваться на 200%.

– С каким настроением и ожиданиями команда входит в 2026 год?

– С верой в свои силы и желанием продолжать расти. Что будет дальше – покажет время, но команда точно готова к новым вызовам и интересным событиям на футбольном поле.