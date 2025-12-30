Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим ТАТАРЕНКО: «Сражаться за Чернигов на поле очень важно для меня»
Украина. Первая лига
30 декабря 2025, 15:47 |
38
0

Максим ТАТАРЕНКО: «Сражаться за Чернигов на поле очень важно для меня»

Капитан ФК «Чернигов» подвел итог 2025 года

30 декабря 2025, 15:47 |
38
0
Максим ТАТАРЕНКО: «Сражаться за Чернигов на поле очень важно для меня»
ФК Чернигов. Максим Татаренко

Уходящий год стал для ФК «Чернигов» богатым событиями. Команда вышла в Первую лигу и после первой части чемпионата идет на 11-м месте. Итог года подвел голкипер и капитан черниговского клуба Максим Татаренко.

– Максим, поздравляем со званием «Тигра 2025 года» ФК Чернигов по версии болельщиков. Как тебе кажется, благодаря чему в первую очередь ты смог получить такое звание?

– Благодарю болельщиков за поддержку. Думаю, это результат упорного труда, самоотдачи в каждом матче и желания всегда сражаться за команду. Без поддержки партнеров и тренеров этого не было бы. Обещаю, что в 2026 году постараюсь держать планку и добавлять нашим болельщикам положительные эмоции. Они им сейчас очень нужны.

– Какой момент в 2025 году тебе лично запомнился больше всего?

– Наверное, это выход нашей команды в Первую лигу. Вернее, возвращение. Мы провели большую работу, чтобы добиться этой цели, а в матчах с Металлургом показали, что достойны этого успеха. Это были яркие эмоции. Считаю, что нам по силам бороться в Первой лиге за места в середине таблицы. Уверен, что в следующем году будет достаточно поводов испытать схожие ощущения.

– Опиши свои эмоции после того же сейва в серии пенальти 1/8 финала Кубка Украины по ФК Лесное.

– Это был момент чистых эмоций: адреналин, напряжение и огромное облегчение одновременно. Рад, что смог помочь «тиграм» и внести свой вклад в историческую победу ФК Чернигов в Кубке Украины.

– Какой матч в 2025 году стал для тебя самым сложным в психологическом плане?

– Кубковый матч против Кривбасса. Мы показали довольно хорошую игру против одного из лидеров УПЛ, но уступили серию пенальти. Это было очень неприятно.

– Что, по твоему мнению, было лучшим аспектом игры в обороне в этом году, а что – самым плохим?

– Лучшим была командная дисциплина и взаимоподстраховка. Мы все больше действовали как единое целое – это результат колоссальной работы, которую мы проделали с Валерием Черным. А хуже всего были отдельные потери концентрации в ключевые моменты матчей. Над этим нам еще предстоит серьезно работать.

– Как оценишь собственный прогресс по итогам 2025 года?

– Наверное, пусть лучше это оценит тренерский штаб. Но приятно, что мою игру отмечают болельщики и журналисты. Было приятно увидеть свою фамилию в сборной первой части чемпионата. Еще есть над чем работать, и я буду стараться каждый день становиться лучше.

– Опиши свой опыт перехода в течение года из Второй лиги в Первую.

– Это был серьезный вызов. Скорость игры, интенсивность и ответственность ощутимо выросли. Также следует отметить, что уровень Первой лиги этого сезона стал значительно выше. Ворскла, Черноморец, Ингулец, Левый Берег – команды, еще весной игравшие в УПЛ. Буковина и Агробизнес уже готовы конкурировать в высшем дивизионе. И ФК Чернигов на их фоне выглядел очень достойно.

– Над чем голкиперы клуба вместе с тренерским штабом работали больше всего в этом году?

– Над игрой ногами. Тренерский штаб требует от нас выходить из обороны преимущественно через короткий и средний пас. Это немаловажная часть нашей игровой концепции, поэтому требования здесь очень высоки.

– В 2025 году ты на полноценной основе стал капитаном ФК Чернигов. Как это вышло?

– Перед стартом сезона 2025/26 состоялось традиционное голосование, и ребята избрали меня капитаном. Это очень приятно и ответственно, поэтому стараюсь не подвести команду.

– Что тебе значит быть капитаном ФК Чернигов в такой период?

– Это большая честь и ответственность. У меня есть татуировки с символами города, и драться за этот город на поле – очень важно для меня.

– Как изменился коллектив в течение года – на поле и вне его?

– Команда очень окрепла. На поле мы стали слаженнее, лучше понимаем друг друга и поддерживаем в сложные моменты. Вне поля стали настоящими друзьями, на которых можно положиться в любой ситуации. Как недавно сказал наш тренер, коллектив – это визитная карточка ФК Чернигов. То, чем клуб отличается среди других.

– Что в этот год рассказал тебе о характере – твоем и команды?

– Этот год показал, что мой характер крепче, чем я думал. Я мог оставаться сосредоточенным и решительным даже в сложные моменты. Относительно команды – мы доказали, что способны объединяться и преодолевать трудности вместе. Мы не можем в 2026 году выходить на поле просто так. Мы – пограничный город, где люди ежедневно сражаются с врагом и последствиями его атак. И мы должны в каждом матче сражаться за них и для них отдаваться на 200%.

– С каким настроением и ожиданиями команда входит в 2026 год?

– С верой в свои силы и желанием продолжать расти. Что будет дальше – покажет время, но команда точно готова к новым вызовам и интересным событиям на футбольном поле.

По теме:
Кириченко из Металлурга Запорожье получил травму во время отпуска
Экс-игрок Динамо: «С поддержкой Суркисов он может построить новую команду»
Один из лучших бомбардиров Премьер-лиги мечтает о вызове в сборную Украины
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Чернигов
Сергей Турчак Источник: ФК Чернигов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 30 декабря 2025, 15:01 0
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025

Поединок состоится 30 декабря в 21:00 по Киеву

Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Футбол | 30 декабря 2025, 13:18 14
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе

В первый месяц нового года болельщикам «сине-желтых» будет за чем следить на трансферном рынке

Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Футбол | 29.12.2025, 17:28
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Бокс | 30.12.2025, 08:54
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Бокс | 30.12.2025, 09:33
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 3
Футбол
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
29.12.2025, 02:32
Футбол
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 10
Футбол
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 27
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
30.12.2025, 04:45 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем