Валерий ЧЕРНЫЙ: «Нам не хватило кадрового потенциала»

ФК «Чернигов» первую часть сезона закончил на 11 месте турнирной таблицы Первой лиги. Главный тренер и спортивный директор ФК «Чернигов» Валерий Черный подвел краткий итог первой части чемпионата и рассказал о трансферных планах клуба.

– Было много игр, в которых команда хорошо действовала, но результат этого не отражал. В чем причина таких разногласий между игрой и результатом?

– Не всегда результат отражает события в поле. Я скажу, что мы не смогли усилиться в той мере, в какой хотели перед началом Первой лиги. Но для этого есть свои причины. Нам не хватило кадрового потенциала, было много травм и дисквалификаций у ключевых футболистов. Если бы этого не произошло, начало сезона было бы несколько иным. Но мы понимаем, что чемпионат очень длинный. Первая часть состоит из 18 матчей плюс кубковые игры. Здесь есть наша недоработка в селекционной работе, которую мы попытаемся исправить зимой. Поэтому нам приходилось в некоторых матчах использовать футболистов не на тех позициях, на которых они должны играть. К примеру, мы несколько игр вообще играли без номинальных нападающих. Это дает свой отпечаток. Плюс после перехода из одной лиги в другую нужно было немного перенастроиться по скорости, силовой борьбе, агрессии. Пожалуй, мы неплохо играли с мячом в первых матчах, но соперники получали результат благодаря своим бойцовским качествам или индивидуальному мастерству футболистов. Поэтому где-то не удавалось брать зачетные баллы. Со временем ситуация, как я считаю, исправилась, и мы уже стали более конкретными.

– Есть ли футболисты в составе «тигров», которыми уже интересуются клубы высшего ранга?

– Есть, но давайте договоримся так: когда мы действительно получим конкретное предложение, обязательно об этом сообщим. Уже сам факт внимания радует, работа футболистов привлекает интерес высшего уровня нашего футбола. Но пока это только внимание. Когда будет спрос и реальное предложение, мы об этом скажем.

– Какие задачи на трансферном рынке будет зимой решать футбольный клуб Чернигов?

– Пожалуй, больше будем нацелены на группу атаки, потому что в защите у нас хорошая конкуренция. Мы можем выбирать игроков под конкретные матчи, проводить ротацию, и это, в принципе, постоянно работает. Все играют на хорошем уровне, конкурируют и хорошо понимают друг друга. А вот в линии атаки ситуация с травмами более сложная: есть позиции, на которых у нас один или два человека. Хотелось бы большей конкуренции, чтобы общий прогресс команды происходил быстрее. И чтобы футболисты, понимающие, что сегодня они играют, относились к своей работе еще качественнее, ведь каждый день на их месте может быть другой игрок.

– Каким для вас лично был этот год как главный тренер и спортивный директор? Какие главные уроки вы извлекли?

– В футбольном плане год был очень интересным. Это год, который я сто процентов запомню на всю жизнь. Мы выполнили непростую задачу – вышли из Второй лиги в Первую. Выполнили его серьезно, солидно и получили право представлять наш город в Первой лиге. Это очень интересный чемпионат – самый сильный из тех, в которых я работал как тренер. Сейчас есть время о многом думать в период, когда команда отдыхает. Футболисты отдыхают, а тренерский и административный штаб продолжает работать и анализировать, как улучшить нашу игру. Если говорить о выводах, то мы ошиблись в том, что думали: командой, которая играла во Второй лиге, сможем достаточно качественно выступать в Первой. Возможно, так и было бы, но большое количество нагрузок и матчей дало о себе знать. Нам нужно было найти 3-4 футболиста нашего уровня для конкуренции, и эти ошибки мы попытаемся исправить зимой.