  Чернигов – Металлург З – 1:1. Завершили год ничьей. Видео голов и обзор
Первая лига
Чернигов
15.12.2025 11:00 – FT 1 : 1
Металлург Зп
Украина. Первая лига
15 декабря 2025, 14:11
Чернигов – Металлург З – 1:1. Завершили год ничьей. Видео голов и обзор

Хозяева спаслись от поражения в конце матча

Чернигов – Металлург З – 1:1. Завершили год ничьей. Видео голов и обзор
ФК Чернигов

В Чернигове состоялся перенесенный матч 13-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» сыграл вничью 1:1 с запорожским «Металлургом».

ФК «Чернигов» со старта завладел инициативой, но пропустил первым из-за ошибки обороны и голкипера. На 8-й минуте Радион Лисняк вывел «Металлург» вперед.

После пропущенного мяча «Чернигов» создал достаточно моментов у ворот соперника. Но отлично действовал голкипер «Металлурга» Назар Байда.

Впрочем, сохранить свои ворота в неприкосновенности гостям не удалось. После подачи с углового на 87-й минуте Дмитрий Фатеев сравнял счет.

Первая лига. 13-й тур, 15 декабря. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»

«Чернигов» – «Металлург» Запорожье – 1:1

Голы: Фатеев, 87 – Лисняк, 8

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Фатеев (Чернигов).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Радион Лисняк (Металлург Зп).
Металлург Запорожье Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Дмитрий Фатеев Радион Лисняк
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
