Чернигов – Металлург З – 1:1. Завершили год ничьей. Видео голов и обзор
Хозяева спаслись от поражения в конце матча
В Чернигове состоялся перенесенный матч 13-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» сыграл вничью 1:1 с запорожским «Металлургом».
ФК «Чернигов» со старта завладел инициативой, но пропустил первым из-за ошибки обороны и голкипера. На 8-й минуте Радион Лисняк вывел «Металлург» вперед.
После пропущенного мяча «Чернигов» создал достаточно моментов у ворот соперника. Но отлично действовал голкипер «Металлурга» Назар Байда.
Впрочем, сохранить свои ворота в неприкосновенности гостям не удалось. После подачи с углового на 87-й минуте Дмитрий Фатеев сравнял счет.
Первая лига. 13-й тур, 15 декабря. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»
«Чернигов» – «Металлург» Запорожье – 1:1
Голы: Фатеев, 87 – Лисняк, 8
Видеозапись матча
Видео голов и обзор матча (ожидается)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Проспер Оба перебрался в команду Турана
Джейк против поединка с Дэвидом Бенавидесом