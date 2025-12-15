Чернигов – Металлург З – 1:1. Завершили год ничьей. Видео голов и обзор

В Чернигове состоялся перенесенный матч 13-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» сыграл вничью 1:1 с запорожским «Металлургом».

ФК «Чернигов» со старта завладел инициативой, но пропустил первым из-за ошибки обороны и голкипера. На 8-й минуте Радион Лисняк вывел «Металлург» вперед.

После пропущенного мяча «Чернигов» создал достаточно моментов у ворот соперника. Но отлично действовал голкипер «Металлурга» Назар Байда.

Впрочем, сохранить свои ворота в неприкосновенности гостям не удалось. После подачи с углового на 87-й минуте Дмитрий Фатеев сравнял счет.

Первая лига. 13-й тур, 15 декабря. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»

«Чернигов» – «Металлург» Запорожье – 1:1

Голы: Фатеев, 87 – Лисняк, 8

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)