В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Украинскому вингеру исполнилось 25 лет
Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик 5 января отметил свое 25-летие.
В честь этого события пресс-служба Украинской ассоциации футбола впервые за долгое время посвятила Мудрику пост в социальных сетях, поздравив его.
«Михаилу Мудрику – 25! 🥳
Искренние поздравления полузащитнику национальной сборной Украины Михаилу Мудрику с Днем рождения! 🎂
Желаем как можно скорее вернуться на футбольное поле и в лагерь сборной Украины!», – говорится в сообщении УАФ.
В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рейтинг возглавил многократный рекордсмен мира по прыжкам с шестом, швед Арман Дюплантис
Винисиус Жуниор наслаждается Вирджинией Фонсекой