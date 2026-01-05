В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик 5 января отметил свое 25-летие.

В честь этого события пресс-служба Украинской ассоциации футбола впервые за долгое время посвятила Мудрику пост в социальных сетях, поздравив его.

«Михаилу Мудрику – 25! 🥳

Искренние поздравления полузащитнику национальной сборной Украины Михаилу Мудрику с Днем рождения! 🎂

Желаем как можно скорее вернуться на футбольное поле и в лагерь сборной Украины!», – говорится в сообщении УАФ.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.