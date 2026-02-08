Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за тренером. Клуб Второй лиги попрощался с тремя игроками
Украина. Вторая лига
08 февраля 2026, 12:12 | Обновлено 08 февраля 2026, 12:13
204
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за тренером. Клуб Второй лиги попрощался с тремя игроками

Андрей Фесенко, Назар Грицак и Артур Федор покинули «Скалу 1911»

08 февраля 2026, 12:12 | Обновлено 08 февраля 2026, 12:13
204
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за тренером. Клуб Второй лиги попрощался с тремя игроками
Скала 1911.

«Скала 1911» сообщила об уходе из команды Андрея Фесенко, Назара Грицака и Артура Федора.

Фесенко присоединился к стрыйской команде летом 2024 года и с тех пор сыграл 41 матч, в которых забил девять голов.

На счету Федора, который присоединился к команде перед стартом текущего сезона, 17 матчей и один гол во всех турнирах.

Грицак вернулся в «Скалу 1911» осенью 2024 года, сыграл за этот период 26 матчей и трижды отметился в воротах соперников.

После 19 сыгранных матчей «Скала 1911» занимает пятое место в турнирной таблице группы А Второй лиги, имея в активе 29 очков.

Ранее сообщалось, что один из старейших клубов Украины остался без главного тренера.

По теме:
Педро ЭНРИКЕ: «Просто благодарю Бога и Шахтер»
Эксперт спрогнозировал, как языковой скандал может повлиять на игру Карпат
Карпаты выбрали нового капитана после языкового скандала в Турции
Скала 1911 Стрый Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы
Иван Чирко Источник: ФК Скала Стрый
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Бокс | 08 февраля 2026, 10:23 4
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем

Чисора рассказал интересную историю

У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Футбол | 08 февраля 2026, 09:35 20
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация

Игрока могут навсегда заблокировать на платформе FACEIT

Семь голов от Шахтера, пенальти Малиновского, ассист и автогол Миколенко
Футбол | 08.02.2026, 11:05
Семь голов от Шахтера, пенальти Малиновского, ассист и автогол Миколенко
Семь голов от Шахтера, пенальти Малиновского, ассист и автогол Миколенко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Футбол | 08.02.2026, 09:55
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Футбол | 08.02.2026, 07:33
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 9
Футбол
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
06.02.2026, 20:24
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
06.02.2026, 09:10 12
Футбол
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
06.02.2026, 08:00 2
Бокс
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32
Бокс
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 5
Футбол
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем