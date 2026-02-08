ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за тренером. Клуб Второй лиги попрощался с тремя игроками

«Скала 1911» сообщила об уходе из команды Андрея Фесенко, Назара Грицака и Артура Федора.

Фесенко присоединился к стрыйской команде летом 2024 года и с тех пор сыграл 41 матч, в которых забил девять голов.

На счету Федора, который присоединился к команде перед стартом текущего сезона, 17 матчей и один гол во всех турнирах.

Грицак вернулся в «Скалу 1911» осенью 2024 года, сыграл за этот период 26 матчей и трижды отметился в воротах соперников.

После 19 сыгранных матчей «Скала 1911» занимает пятое место в турнирной таблице группы А Второй лиги, имея в активе 29 очков.

Ранее сообщалось, что один из старейших клубов Украины остался без главного тренера.