«Я буду скучать». Фаал пояснил трансфер из Руха в Карпаты

Новичок львовских Карпат Бабукарр Фаал объяснил, почему покинул расположение львовского Руха, попрощавшись с «желто-черными».

«Честно говоря, у меня здесь много хороших воспоминаний. Во-первых, моя первая игра – мы проиграли, но для меня это было настоящее исполнение мечты играть за клуб типа «Руха», а также забить свой первый гол за команду. Это было невероятное чувство. Просто играть с игроками и находить здесь друзей – у меня остались очень хорошие воспоминания.

Я буду скучать по всем игрокам, ведь они были добрые и приветливые, помогали мне на протяжении всего пути, и я хотел бы их за это поблагодарить.

Сначала я бы сказал, что самый памятный матч для меня – против «Александрии» в прошлом сезоне, в котором забил свой первый гол, но сейчас… Я бы выбрал игру против «Полтавы», потому что это моя последняя игра за «Рух», я забил два гола, и она всегда останется в моей памяти.

Лучший гол, на мой взгляд, – это первый гол, который я забил против «Кудровки», ударом головой. Мне он понравился больше, чем любой другой, который я убивал здесь.

Год – это много времени и одновременно мало, но честно говоря, я очень изменился. Я значительно развился как игрок и как человек, узнал много нового в Украине. Честно говоря, я стал лучше и как личность, и как футболист. Это дало мне очень многое.

Это помогло мне стать лучшим игроком, более сильным, более уверенным на поле и вне его, и я благодарен за это в течение всего времени. Я очень благодарен.

Спасибо фанатам за поддержку в течение сезона. Были подъемы и падения, мы выигрывали, играли вничью и проигрывали, но фанаты всегда были рядом, поэтому хочу поблагодарить всех и пожелать им удачи в будущем», – сказал Фаал.