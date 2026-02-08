7 февраля 2026 года «Вулверхэмптон» и «Челси» сыграли матч 25-го тура АПЛ.

Поединок на стадионе «Молинью» завершился победой гостей – 3:1.

Хет-трик в матче оформил полузащитник Коул Палмер. Два из трех голов англичанин забил с пенальти.

Английская Премьер-лига. 25-й тур, 7 февраля

Вулверхэмптон – Челси – 1:3

Голы: Аракодаре, 54 – Палмер, 13 (пен.), 35 (пен.), 38

Видеообзор