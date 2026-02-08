Англия08 февраля 2026, 13:50 |
Вулверхэмптон – Челси – 1:3. Как Палмер хет-трик оформил. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
08 февраля 2026, 13:50 |
7 февраля 2026 года «Вулверхэмптон» и «Челси» сыграли матч 25-го тура АПЛ.
Поединок на стадионе «Молинью» завершился победой гостей – 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хет-трик в матче оформил полузащитник Коул Палмер. Два из трех голов англичанин забил с пенальти.
Английская Премьер-лига. 25-й тур, 7 февраля
Вулверхэмптон – Челси – 1:3
Голы: Аракодаре, 54 – Палмер, 13 (пен.), 35 (пен.), 38
Видеообзор
