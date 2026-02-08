Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон – Челси – 1:3. Как Палмер хет-трик оформил. Видеообзор матча
Англия
08 февраля 2026, 13:50 |
51
0

Вулверхэмптон – Челси – 1:3. Как Палмер хет-трик оформил. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

08 февраля 2026, 13:50 |
51
0
Вулверхэмптон – Челси – 1:3. Как Палмер хет-трик оформил. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля 2026 года «Вулверхэмптон» и «Челси» сыграли матч 25-го тура АПЛ.

Поединок на стадионе «Молинью» завершился победой гостей – 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик в матче оформил полузащитник Коул Палмер. Два из трех голов англичанин забил с пенальти.

Английская Премьер-лига. 25-й тур, 7 февраля
Вулверхэмптон – Челси – 1:3
Голы: Аракодаре, 54 – Палмер, 13 (пен.), 35 (пен.), 38

Видеообзор

По теме:
Ман Юнайтед на Олд Траффорд продолжил феноменальную серию в АПЛ
Бернли – Вест Хэм – 0:2. Стартовая активность молотобойцев. Видеообзор
Арсенал – Сандерленд – 3:0. Дубль Дьекереша. Видео голов и обзор матча
Вулверхэмптон пенальти чемпионат Англии по футболу хет-трик Английская Премьер-лига Челси Вулверхэмптон - Челси Коул Палмер видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анастасия Меркушина впервые высказалась о непопадании на ОИ-2026
Олимпийские игры | 08 февраля 2026, 11:08 2
Анастасия Меркушина впервые высказалась о непопадании на ОИ-2026
Анастасия Меркушина впервые высказалась о непопадании на ОИ-2026

Биатлонистка поддержала свою сестру Александру перед гонкой-открытием

Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Футзал | 07 февраля 2026, 19:12 1
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро

Команды выдали зрелищное противостояние

Задача для Пепа: почему МанСити проигрывает чемпионскую гонку Арсеналу
Футбол | 08.02.2026, 10:52
Задача для Пепа: почему МанСити проигрывает чемпионскую гонку Арсеналу
Задача для Пепа: почему МанСити проигрывает чемпионскую гонку Арсеналу
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Футзал | 07.02.2026, 22:31
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Футбол | 08.02.2026, 10:44
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 5
Хоккей
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 87
Футбол
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 5
Футбол
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 4
Футбол
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32
Бокс
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
07.02.2026, 06:02
Бокс
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
06.02.2026, 20:24
Футзал
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
06.02.2026, 08:18 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем