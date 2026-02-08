Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
08.02.2026 17:15 - : -
Леванте
Испания
08 февраля 2026, 15:11 |
Атлетик – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 8 февраля в 17:15 по Киеву

Атлетик – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
8 февраля на Сан-Мамес пройдет матч 23-го тура Примеры Испании, в котором Атлетик встретится с Леванте.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетик

Команда в очередной раз воссоединился с Вальверде. Тот когда-то тут начинал как футболист, и уже неоднократно работал тут как тренер. Нынешняя темпорада получилась успешной даже по высоким общим меркам: Эрнесто успел, прежде всего, выиграть кубок, первый за ровно 40 лет. Ну, а в 2024/2025 при выходе в полуфинал Лиги Европы получилось на внутренней арене стать четвертым.

Такого хватило, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Там, правда, баски провалились, не выйдя в плей-офф и много проигрывая. В Суперкубке и вовсе сразу получили 0:5 от Барселоны. Да, остается еще Копа дель рей - выиграв там у Валенсии, вышли в полуфинал. Но в Примере уж очень много неудач, и на общем фоне уже даже ничья с Реалом Сосьедад после предыдущих поражений уже было чуть ли не успехом.

Леванте

Клуб не раз уже играл в Примере, и даже пробивался в Лигу Европы (причем там новичок пробивался в плей-офф). Но последние годы вышли не лучшими, и никак не удавалось пробиться назад, в Ла Лигу. И только в прошлом сезоне вышло отправиться на повышение.

Там команда смотрелась слабо, в том числе толком ничего не давали и тренерские рокировки. Только зимой получилось худо-бедно прибавить, и январь начался с пары ничьих и ничьи в четырех поединках. Да и в прошлом туре, принимая амбициозный Атлетико, получилось выстоять на 0-0. Но это скорее осечка для мадридского гранда, а не то, что поможет всерьез новичку в его борьбе за выживание - даже ожив в середине зимы, все равно новичок Примеры выглядит в ней откровенно лишней.

Статистика личных встреч

С 2018-го года клуб из Бильбао не проиграл ни единого очного поединка. И сумел оформить победу в обоих последних матчах - что в 2022-м году, еще до вылета Леванте в Сегунду, что уже в ноябре, когда тот вернулся.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что Вальверде обыграет удобного соперника. Согласимся и поставим на хозяев (коэффициент - 1,62 по линии БК betking).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
