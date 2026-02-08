Ванат станет 7-м украинцем, сыгравшим 20+ матчей в испанской Ла Лиге
Цыганков еще на один шаг приблизится к отметке в 100 матчей
Владислав Ванат станет 7-м украинским футболистом, сыгравшим 20+ матчей в испанской Ла Лиге.
Произойдет это в матче 23-го тура, в котором Севилья будет принимать Жирону.
Ванат, как и Виктор Цыганков, выйдут на поле с первых минут игры.
Этот матч станет для Владислава 20-м в чемпионате Испании, для Виктора – 93-м.
В истории испанской Ла Лиги, кроме Ваната, только 6 украинских футболистов имеют в своем активе 20+ поединков: Виктор Цыганков (будет играть 93-й), Андрей Лунин (42), Артем Довбик (36), Евгений Коноплянка (32), Артем Кравец (26) и Роман Яремчук (25).
Украинские футболисты, сыгравшие 20+ матчей в Ла Лиге (с учетом матча Севилья – Жирона)
- 93 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 42 – Андрей Лунин (Реал, Леганес)
- 36 – Артем Довбик (Жирона)
- 32 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 26 – Артем Кравец (Гранада)
- 25 – Роман Яремчук (Валенсия)
- 20 – Владислав Ванат (Жирона)
