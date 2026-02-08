Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ванат станет 7-м украинцем, сыгравшим 20+ матчей в испанской Ла Лиге
Испания
08 февраля 2026, 16:32 |
Цыганков еще на один шаг приблизится к отметке в 100 матчей

Getty Images/Global Images Ukraineю Владислав Ванат

Владислав Ванат станет 7-м украинским футболистом, сыгравшим 20+ матчей в испанской Ла Лиге.

Произойдет это в матче 23-го тура, в котором Севилья будет принимать Жирону.

Ванат, как и Виктор Цыганков, выйдут на поле с первых минут игры.

Этот матч станет для Владислава 20-м в чемпионате Испании, для Виктора – 93-м.

В истории испанской Ла Лиги, кроме Ваната, только 6 украинских футболистов имеют в своем активе 20+ поединков: Виктор Цыганков (будет играть 93-й), Андрей Лунин (42), Артем Довбик (36), Евгений Коноплянка (32), Артем Кравец (26) и Роман Яремчук (25).

Украинские футболисты, сыгравшие 20+ матчей в Ла Лиге (с учетом матча Севилья – Жирона)

  • 93 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 42 – Андрей Лунин (Реал, Леганес)
  • 36 – Артем Довбик (Жирона)
  • 32 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 26 – Артем Кравец (Гранада)
  • 25 – Роман Яремчук (Валенсия)
  • 20 – Владислав Ванат (Жирона)
статистика чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Владислав Ванат Виктор Цыганков Андрей Лунин Артем Довбик Евгений Коноплянка Артем Кравец Роман Яремчук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
