Ванат станет 7-м украинцем, сыгравшим 20+ матчей в испанской Ла Лиге

Владислав Ванат станет 7-м украинским футболистом, сыгравшим 20+ матчей в испанской Ла Лиге.

Произойдет это в матче 23-го тура, в котором Севилья будет принимать Жирону.

Ванат, как и Виктор Цыганков, выйдут на поле с первых минут игры.

Этот матч станет для Владислава 20-м в чемпионате Испании, для Виктора – 93-м.

В истории испанской Ла Лиги, кроме Ваната, только 6 украинских футболистов имеют в своем активе 20+ поединков: Виктор Цыганков (будет играть 93-й), Андрей Лунин (42), Артем Довбик (36), Евгений Коноплянка (32), Артем Кравец (26) и Роман Яремчук (25).

Украинские футболисты, сыгравшие 20+ матчей в Ла Лиге (с учетом матча Севилья – Жирона)