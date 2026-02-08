Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах

5 февраля живая икона португальского и всего мирового футбола Криштиану Роналду отпраздновал свой 41-й день рождения. К этому моменту один из лучших футболистов всех времен все еще продолжает активные выступления, имея контракт с «Аль-Насром» из саудовской Про-лиги. Однако на очередные именины Роналду не получил ни от клуба, ни от лиги какого-то приятного подарка. Наоборот, в настоящий момент отношения португальца с «Аль-Насром» и всем руководством футбола Саудовской Аравии накалены до предела, что и подтверждает официальное коммюнике, выпущенное Про-лигой аккурат в день рождения Криштиану.

В заявлении лига публично отреагировала на бунт, который Криштиану Роналду устроил в отношении своего клуба. К тому моменту звездный португалец пропустил один официальный матч своей команды (ныне – уже два), выражая несогласие с политикой, существующей в саудовском клубном футболе, где, по мнению Роналду, власти чрезмерно благоволят одному из клубов, а именно – «Аль-Хилялю», в то время как его «Аль-Наср» не имеет необходимого финансирования для справедливой конкуренции с соперником. Свои эмоции Роналду не сдержал после того, как внутри лиги состоялся знаковый переход: из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» ушел многолетний экс-партнер Криштиану по «Реалу» и обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема. Впрочем, по данным других инсайдеров, звездного португальца также существенно задели якобы имеющиеся внутри «Аль-Насра» задержки по выплате заработной платы: то ли перед ним лично, то ли перед всей командой – не очень и понятно, хотя в контексте данного разговора это не столь и важно.

Про-лига, опуская ряд откровенно дипломатических фраз и высказываний, адресовала Криштиану ключевой месседж – о том, что ни один футболист, каким бы выдающимся он не являлся, не может быть выше всего чемпионата, либо же манипулировать своим клубом в интересах, которые он сам считает ключевыми. Многие обозреватели сразу же восприняли этот выпад со стороны саудовской Про-лиги в адрес Роналду как попытку осадить норовистого португальца, причем сделать это публично, чтобы тот почувствовал – куда большей силой здесь обладает все-таки отнюдь не он, а члены королевской семьи, стоящие за спиной Суверенного фонда Саудовской Аравии, из рук которого и «питаются» все тамошние футбольные гранды – «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».

Ожидалось, что такая реакция со стороны Про-лиги может заставить Роналду «сдать назад» и вернуться в строй «Аль-Насра», чтобы провести один из важнейших для команды в турнирном плане поединков чемпионата против «Аль-Иттихада», однако и в нем португальца на поле так и не оказалось, а «Всемирному клубу» пришлось выгрызать победу (2:0) в самой концовке благодаря голевым усилиям Мане и Анжело.

Кроме того, нельзя не упоминать о еще одном факторе, который спровоцировал нынешнюю волну недовольства со стороны Роналду. Ранее высшее руководство «Аль-Насра» де-юре заморозило, а де-факто отстранило от работы в клубе двух людей, которых считали едва ли не ставленниками Криштиану. Речь о Симау Коутиньо и Жозе Семеду – спортивном и генеральном директорах клуба, соответственно. Оба они оказались в «Аль-Насре» по требованию Роналду, когда тот в последний раз договаривался с «Всемирным клубом» о продлении своего контракта. И оба эти португальца считались для Криша определенной опорой в руководстве для того, чтобы Роналду имел возможность напрямую влиять на стратегию развития «Аль-Насра» и его поведение на трансферном рынке. Поэтому неудивительно, что сейчас, когда эту самую опору из-под ног у Криштиану выбили, он и затеял свой бунт.

Любопытно, к слову, что Карим Бензема, если доверять инсайдам из Саудовской Аравии, в последнее время также был крайне недоволен своими отношениями с боссами «Аль-Иттихада». Звездный француз успел «побить горшки» с руководством из-за разногласий по поводу необходимости снижения заработной платы в процессе обсуждения деталей нового контракта. Не за этим обладатель Золотого мяча ехал на Ближний Восток, однако для Бензема у саудитов быстро нашелся «пряник» вместо «кнута» – трансфер в «Аль-Хиляль», который развеял все негодования Карима, однако еще больше накрутил Криштиану, буквально приведя португальца в бешенство.

Тот факт, что официальные лица саудовского футбола публично осадили Роналду является демонстрацией их силы, но на самом деле тамошним чиновникам и боссам, ответственным за популяризацию и развитие спорта № 1, нужно проявлять чрезвычайную осторожность в вопросах поведения с Роналду. Относиться к Криштиану так, как к любому другому футболисту, является большой ошибкой. Достаточно сказать, что по подсчетам специалистов, капитализация нынешней Про-лиги оценивается в один миллиард евро, причем во многом благодаря тому, что в этом чемпионате выступает Роналду. А вот состояние звездного португальца те же эксперты оценивают в 1,4 миллиарда евро, поэтому Криштиану точно является величиной такого уровня, с которой чиновникам из Про-лиги и тем, кто стоит за их спинами, все-таки придется считаться, если они все еще хотят видеть свой спортивный проект успешным в ближайшем будущем.

Getty Images/Global Images Ukraine

Можно также отмечать, что потенциальный уход Роналду из саудовского клубного футбола, помимо факта потери звезды мировой величины, напрямую скажется и на зрелищности тамошнего чемпионата. В 127 официальных матчах за «Аль-Наср» Криштиану отличился 111 забитыми мячами. В среднем за игру португалец имеет показатель результативности в 0,87 гола, а потому его потеря точно скажется на результативности всего чемпионата. Да и тот факт, что Роналду усердно идет к цифре в 1000 забитых мячей за карьеру лишь добавляет дополнительного внимания мировой футбольной общественности к Про-лиге. Если бы юбилейный точный удар португальца пришелся на какой-то из поединков тамошнего чемпионата, все объективы мировых СМИ сиюминутно были бы направлены именно на эту ближневосточную страну, тем самым обеспечивая ее дополнительной «рекламой».

Конечно, теоретически саудиты способны заменить Роналду другими звездными футболистами. Например, в СМИ уже появились имена Мохамеда Салаха и Бруну Фернандеша, но ни один из них, равно как и оба они вместе взятые, не имеют такого масштабного влияние на современный мировой футбол и его экономику, как Криштиану Роналду.

Поэтому в ближайшее время боссам «Аль-Насра» вряд ли можно будет позавидовать. Им предстоит решить вопрос о том, как поступать с Роналду и его требованиями, которые частично еще и выходят далеко за пределы внутриклубных вопросов, а касаются всего состояния дел в саудовском футболе, ключевые решения по которому принимаются где-то на уровне королевской семьи.

Сейчас уже ясно, что Криштиану точно решили не идти навстречу, раз трансфер Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» все-таки состоялся. Похоже, что как минимум на уровне риторики саудовская Про-лига даже готова к тому, что Роналду решит уехать из страны и продолжить карьеру в США или Европе. Однако, с другой стороны без ауры и харизмы Криштиану «Аль-Наср», равно как и другие тамошние команды, в повестке мировых СМИ рискуют быть забытыми столь же быстро, как и достигли своей известности. Уж слишком многое при выведении проекта Про-лиги на новый уровень было завязано на персоне Роналду, – тот в ноябре 2025-го даже ездил в составе государственной делегации Саудовской Аравии в США на встречу с президентом этой страны Дональдом Трампом – чтобы теперь так просто и без негативных последствий от всего этого отказываться. И, кажется, Криштиану прекрасно это осознает, из-за чего и пошел на это противостояние, отстаивая свои амбициозные идеи и пожелания…