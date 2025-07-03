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Саудовская Аравия
03 июля 2025, 17:29 | Обновлено 03 июля 2025, 17:44
835
0

Шаг к новой роли. Чем так примечателен новый контракт Роналду с Аль-Насром

Алексей Сливченко анализирует подписание португальцем двухлетнего трудового соглашения с саудитами

03 июля 2025, 17:29 | Обновлено 03 июля 2025, 17:44
835
0
Шаг к новой роли. Чем так примечателен новый контракт Роналду с Аль-Насром
ФК Аль-Наср

26 июня стало известно о подписании нового контракта между 40-летним португальским форвардом Криштиану Роналду и саудовским клубом «Аль-Наср». Договор был оформлен на два года, благодаря чему в СМИ прекратились многочисленные спекуляции относительно будущего одного из лучших футболистов мира последних полутора-двух десятилетий.

По неофициальным данным, зарплата Роналду по новому контракту с «Аль-Насром» составит 178 миллионов фунтов в год. Еще почти 25 миллионов фунтов Криштиану получил сразу в виде подписного бонуса, а целый ряд более «мелких» пунктов с потенциальными премиальными оговорены в трудовом соглашении португальца и будут выплачены за достижение той или иной цели. Например, за победу в чемпионате Саудовской Аравии Роналду персонально получит бонус в 8 миллионов фунтов, а в случае выигрыша бомбардирской гонки национального турнира Криштиану будут причитаться еще 4 миллиона фунтов.

Финансовую грандиозность этой сделки подчеркивают еще несколько цифр. Например, на ежегодное обслуживание личного самолета Роналду будет получать от «Аль-Насра» около 4 миллионов фунтов, а 1,5 миллиона в британской валюте на счета Криштиану будут поступать лишь для того, чтобы звездный португалец имел возможность жить без каких-либо бытовых проблем, оплачивая наемный труд 16 человек обслуживающего персонала: водителей, поваров, горничных, садоводов, охранников и телохранителей.

Впрочем, самый важный пункт нового контракта Роналду, на который согласились боссы «Аль-Насра» и стоящего за ним Суверенного фонда Саудовской Аравии, ключевой фигурой в котором является наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, касается непосредственно того, чем Криштиану планирует заниматься уже после ухода из профессионального футбола. По данным инсайдеров, уже сейчас саудиты передают в собственность португальского форварда около 15% акций «Аль-Насра», благодаря чему Роналду формализует свои менеджерские функции в клубе из Эр-Рияда.

О том, что Криштиану Роналду имеет большую власть в «Аль-Насре», выходящую далеко за пределы привычной функции футболиста, пускай даже и очень звездного, зарубежные СМИ сообщали и ранее. Писали, что португалец играет важную, а то и ключевую роль, при выборе главного тренера, а еще – непосредственно с Криштиану согласовывались практически все покупки клуба из Эр-Рияда, так как его боссы не хотели видеть свою главную звезду недовольной или поссорившейся с кем-либо в раздевалке.

Но то, о чем раньше говорили лишь в полуофициальных тонах, теперь станет очевидным – Роналду, оказавшись одним из акционеров «Аль-Насра», получит абсолютно легальное право влиять на вектор дальнейшего развития саудовского клуба, начиная от кадровых и заканчивая инфраструктурными моментами.

Вполне очевидным является то, что после завершения действия контракта с «Аль-Насром» летом 2027 года Криштиану может объявить о завершении карьеры игрока. Более того, Роналду не планирует оставаться в футболе в роли скаута, агента, тренера или даже клубного топ-функционера. Единственное, что привлекает Криштиану – это возможность стать владельцем клуба, причем неизменно топового, о чем сам Роналду публично заявлял еще в конце минувшего года.

«Аль-Наср», безусловно, вряд ли можно будет отнести к когорте топ-клубов мирового футбола даже через два года, если представить себе очень быстрое развитие всех процессов в стане саудитов, однако Роналду не может не осознавать, что лучше начинать с малого, чтобы качественнее понять как функционируют те или иные процессы, и не ощущать впоследствии такое же серьезное давление со стороны болельщиков, с которым столкнулся легендарный бразилец Роналдо сперва в «Крузейро», а затем и в испанском «Вальядолиде».

Первые плоды работы Роналду в качестве одного из руководителей «Аль-Насра» мы получили довольно быстро. Речь о персоне нового главного тренера команды из Эр-Рияда – португальца Жорже Жезуша, переговоры с которым лично вел Криштиану.

По данным испанского издания Marca, в ближайшее время существенно изменится и структура управления клуба. В частности, Роналду выразил заинтересованность в том, чтобы «Аль-Наср» попрощался с испанцем Фернандо Йерро, который с лета минувшего года исполняет функции спортивного директора в стане саудитов. Вместо него Криштиану хочет видеть в клубе из Эр-Рияда двух людей, к которым испытывает персонально очень большое доверие. Речь о Жозе Семеду и Симау Коутиньо.

Первый – бывший футболист и большой друг Криштиану, с которым тот тренировался еще в молодежной системе лиссабонского «Спортинга». Жозе не удалось выстроить головокружительной профессиональной карьеры в футболе, однако он провел более полутора сотен матчей за английские «Чарльтон Атлетик» и «Шеффилд Уэнсдей».

37-летний Симау Коутиньо также начинал вместе с Роналду в академии «Спортинга», но затем очень быстро осознал, что в большом футболе в статусе игрока ему добиться успехов не удастся. Симау закончил выступления еще в 2013-м, но с футболом не попрощался, а переквалифицировался в агенты и ныне сотрудничает с известным португальским агентством Proeleven, ведущим, среди прочих, дела Диогу Далота из «Манчестер Юнайтед».

В Саудовской Аравии Криштиану Роналду провел уже полных два сезона. За это время португалец дважды признавался игроком года и выигрывал бомбардирскую гонку в тамошней Про-лиге, однако так и не выиграл ни одного командного трофея. Вряд ли подобное может устраивать амбициозного португальца, а потому в Саудовской Аравии предполагают, что нынешнее укрепление позиций Криштиану в клубе поможет значительно усилить «Аль-Наср» в летнее трансферное окно теми футболистами, на подписании которых будет настаивать сам Роналду.

Причем логику политического руководства Саудовской Аравии, которое де-факто и является мажоритарным владельцем всех тамошних футбольных грандов, включая «Аль-Наср», также понять можно и она читается весьма легко. Наследному принцу Мухаммеду вряд ли есть дело до того, кто в ближайшие годы будет становиться чемпионом страны по футболу, а вот в целом держать имидж Саудовской Аравии как «новой колыбели футбола» чрезвычайно важно, учитывая то обстоятельство, что финальная часть ЧМ-2034 должна будет пройти именно на территории этого ближневосточного государства. И кто здесь будет лучшим помощником саудитам, как не один из величайших футболистов всех времен и народов? А когда интересы двух сторон сходятся настолько существенно, это всегда свидетельствует о том, что никаких предпосылок к завершению сотрудничества быть просто не может.

Так что фанатам лиссабонского «Спортинга» о возвращении Роналду вновь остается лишь только мечтать

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статьи эксклюзив Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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