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  4. Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Испания
30 июня 2025, 04:23 |
448
0

Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие

Фернандо Йерро покинет свой пост в «Аль-Насре»

30 июня 2025, 04:23 |
448
0
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Саудовский «Аль-Наср» официально объявил о продлении контракта с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду.

Отмечается, что новое соглашение с 40-летним футболистом будет действовать в течение двух следующих сезонов.

По информации СМИ, Роналду перед продлением контракта поставил перед клубом условие – должны быть большие изменения для достижения результатов и трофеев. Роналду был не в восторге от работы легендарного центрбека «Реала» Фернандо Йерро, который занимал должность спортивного директора. Таким образом, испанец в скором времени будет уволен.

Йерро был назначен спортивным директором клуба в мае 2024 года.

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Фернандо Йерро Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Олейник Источник
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