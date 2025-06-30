Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Фернандо Йерро покинет свой пост в «Аль-Насре»
Саудовский «Аль-Наср» официально объявил о продлении контракта с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду.
Отмечается, что новое соглашение с 40-летним футболистом будет действовать в течение двух следующих сезонов.
По информации СМИ, Роналду перед продлением контракта поставил перед клубом условие – должны быть большие изменения для достижения результатов и трофеев. Роналду был не в восторге от работы легендарного центрбека «Реала» Фернандо Йерро, который занимал должность спортивного директора. Таким образом, испанец в скором времени будет уволен.
Йерро был назначен спортивным директором клуба в мае 2024 года.
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