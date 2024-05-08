Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Реала станет спортивным директором клуба Роналду
Саудовская Аравия
08 мая 2024, 17:08 |
223
0

Легенда Реала станет спортивным директором клуба Роналду

Фернандо Йерро получит должность в «Аль-Насре»

08 мая 2024, 17:08 |
223
0
Легенда Реала станет спортивным директором клуба Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда и бывший капитан мадридского «Реала» Фернандо Йерро станет новым спортивным директором клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который выступает Криштиану Роналду. Об этом сообщают испанские СМИ.

С октября 2022 года Йерро работает спортивным директором мексиканской «Гвадалахары».

Напомним, Йерро был главным тренером сборной Испании на чемпионате мира 2018 года после того, как Хулен Лопетеги был уволен со своего поста за несколько дней до начала турнира. Также в своей тренерской карьере Йерро работал с испанским «Овьедо».

По теме:
МЮ хочет продать самого высокооплачиваемого игрока команды саудитам
Легендарный трансфер. Роналду может перейти в Интер Майами и играть с Месси
ВИДЕО. Хет-трик Роналду. Аль-Наср отгрузил 6 голов сопернику в чемпионате
Фернандо Йерро Аль-Наср Эр-Рияд Гвадалахара (Мексика) [Чивас]
Олег Дидух Источник: Relevo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
Футбол | 08 мая 2024, 11:58 48
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК

Николай Сираш не выходит на связь

ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2024, 20:30 14
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
Футбол | 07.05.2024, 18:48
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
Кто рассудит Шахтер и Динамо? Известны назначения арбитров на 28-й тур УПЛ
Футбол | 08.05.2024, 15:31
Кто рассудит Шахтер и Динамо? Известны назначения арбитров на 28-й тур УПЛ
Кто рассудит Шахтер и Динамо? Известны назначения арбитров на 28-й тур УПЛ
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Футбол | 08.05.2024, 07:01
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
07.05.2024, 07:21 6
Футбол
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
06.05.2024, 23:14 2
Футбол
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
07.05.2024, 12:36
Футбол
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
06.05.2024, 23:25 6
Футбол
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
07.05.2024, 12:30 5
Хоккей
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
08.05.2024, 00:50
Футбол
Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК
Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК
08.05.2024, 00:29 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем