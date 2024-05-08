Легенда Реала станет спортивным директором клуба Роналду

Легенда и бывший капитан мадридского «Реала» Фернандо Йерро станет новым спортивным директором клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который выступает Криштиану Роналду. Об этом сообщают испанские СМИ.

С октября 2022 года Йерро работает спортивным директором мексиканской «Гвадалахары».

Напомним, Йерро был главным тренером сборной Испании на чемпионате мира 2018 года после того, как Хулен Лопетеги был уволен со своего поста за несколько дней до начала турнира. Также в своей тренерской карьере Йерро работал с испанским «Овьедо».