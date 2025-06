Роналду провел разговор с потенциальным тренером Аль-Насра. Коуч сказал да

Португальский тренер Жорже Жезуш может возглавить «Аль-Наср», сообщает Санти Ауна.

По информации источника, 70-летний специалист сказал «да» клубу из Саудовской Аравии. Также Жорже Жезуш провел разговор с лидером «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Переговоры между сторонами все еще продолжаются, ибо окончательное соглашение еще не достигнуто.

Последним клубом Жорже Жезуша был уволен из «Аль-Хилялем» в мае 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что стали известны детали нового контракта Роналду.

