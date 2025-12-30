Перейдет ли тер Штеген в Жирону? Мичел намекнул

Тренер «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал слухи о возможном трансфере вратаря «Барселоны» Марка–Андре тер Штегена.

– Существует ли вероятность увидеть тер Штегена в составе «Жироны»? «Это игрок топ–уровня. Любой тренер мечтал бы иметь такого мастера, как тер Штеген, в своем распоряжении», – отметил Мичел.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что предметный интерес к 33–летнему голкиперу проявляют «Жирона» и английская «Астон Вилла».

В нынешней кампании Марк–Андре тер Штеген успел принять участие лишь в одной официальной игре за клуб. Почти весь сезон 2025/26 немецкий футболист провел вне поля, восстанавливаясь после тяжелого повреждения.