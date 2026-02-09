Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гризманн обошел Рауля по количеству матчей в Ла Лиге. Впереди только трое
Испания
Гризманн обошел Рауля по количеству матчей в Ла Лиге. Впереди только трое

Вспомним топ-5 гвардейцев в истории чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Антуан Гризманн сыграл свой 551-й матч в испанской Ла Лиге, тем самым опередив легендарного Рауля (550).

Произошло это в матче 23-го тура, в котором Атлетико дома проиграл Бетису со счетом 0:1.

551 матч Гризманна – это четвертый результат в истории Ла Лиги.

Больше француза в чемпионате Испании сыграли только Андони Субисарета (622), Хоакин (622) и Рауль Гарсия (609).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Ла Лиге

622 – Андони Субисарета (Испания)
622 – Хоакин (Испания)
609 – Рауль Гарсия (Испания)
551 – Антуан Гризманн (Франция)
550 – Рауль Гонсалес (Испания)

По теме:
Шевченко назвал страны, где украинцы больше не будут считаться легионерами
Тренер Реала сравнил Мбаппе с Роналду – Арбелоа в восторге от француза
Атлетико проиграл дома Бетису: Симеоне признал ключевую ошибку команды
статистика чемпионат Испании по футболу Ла Лига Рауль Гарсия Рауль Гонсалес Антуан Гризманн Андони Субисаррета Хоакин Санчес
Сергей Турчак Источник: Instagram
