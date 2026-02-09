Гризманн обошел Рауля по количеству матчей в Ла Лиге. Впереди только трое

Антуан Гризманн сыграл свой 551-й матч в испанской Ла Лиге, тем самым опередив легендарного Рауля (550).

Произошло это в матче 23-го тура, в котором Атлетико дома проиграл Бетису со счетом 0:1.

551 матч Гризманна – это четвертый результат в истории Ла Лиги.

Больше француза в чемпионате Испании сыграли только Андони Субисарета (622), Хоакин (622) и Рауль Гарсия (609).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Ла Лиге

622 – Андони Субисарета (Испания)

622 – Хоакин (Испания)

609 – Рауль Гарсия (Испания)

551 – Антуан Гризманн (Франция)

550 – Рауль Гонсалес (Испания)