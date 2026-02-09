Гризманн обошел Рауля по количеству матчей в Ла Лиге. Впереди только трое
Вспомним топ-5 гвардейцев в истории чемпионата Испании
Антуан Гризманн сыграл свой 551-й матч в испанской Ла Лиге, тем самым опередив легендарного Рауля (550).
Произошло это в матче 23-го тура, в котором Атлетико дома проиграл Бетису со счетом 0:1.
551 матч Гризманна – это четвертый результат в истории Ла Лиги.
Больше француза в чемпионате Испании сыграли только Андони Субисарета (622), Хоакин (622) и Рауль Гарсия (609).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Ла Лиге
622 – Андони Субисарета (Испания)
622 – Хоакин (Испания)
609 – Рауль Гарсия (Испания)
551 – Антуан Гризманн (Франция)
550 – Рауль Гонсалес (Испания)
