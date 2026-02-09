В УАФ отреагировали на возможную натурализацию игроков в сборную Украины

Технический директор Украинской ассоциации футбола (УАФ) Игорь Дедышин прокомментировал вопрос о возможной натурализации футболистов для сборной Украины.

«Последний месяц-полтора была запущена тема о натурализации, которую очень активно обсуждали. Я считаю, что УАФ не будет точно заниматься натурализацией иностранных футболистов.

Это не ее функция. Функция УАФ – создать систему, которая будет создавать игроков для национальных сборных. Украинские тренеры, которые возглавляют украинские сборные, должны работать с теми, кто имеет украинский паспорт.

Если это будет тот, у кого есть этнические украинские корни, мы будем только рады и счастливы.

Если будет футболист с украинскими корнями, который продемонстрирует желание получить украинский паспорт и будет отвечать требованиям тренеров национальных сборных, однозначно, что мы будем приветствовать такие процессы и даже стимулировать их до определенной степени», – сообщил Дедышин.