  4. «Именно поэтому я сделал этот выбор». Зинченко объяснил свой переход в Аякс
Нидерланды
09 февраля 2026, 15:07 |
«Именно поэтому я сделал этот выбор». Зинченко объяснил свой переход в Аякс

Украинец уже дебютировал за амстердамский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Аякса» Александр Зинченко объяснил свой переход в амстердамский клуб и поделился эмоциями от дебюта в его составе в матче 22-го тура чемпионата Нидерландов по «АЗ Алкмаар» (1:1).

«Нет, конечно, мы недовольны результатом. Это не тот результат, какого мы хотели. Это был сложный матч и нелегко, когда пропускаешь первым. Мы должны двигаться дальше, проанализировать матч, увидеть, что мы сделали не так, и улучшить свою игру. Это футбол. Мы всегда должны быть готовы ко всему, что может произойти на поле. Мы должны работать усерднее и исправлять свои ошибки.

Когда я услышал о возможности перейти в «Аякс», это было потрясающе. Вот почему я сделал этот выбор. Это фантастический клуб, и я очень рад, что дебютировал. Я чувствую себя комфортно в полузащите. Мне безразлично – играю я на позиции крайнего защитника или полузащитника. Когда у нас мяч и мы доминируем в игре, я чувствую себя комфортно на любой из этих позиций.

Если тренер решит использовать меня на позиции опорного полузащитника, я сделаю все возможное, чтобы принести пользу команде. В национальной сборной я большую часть времени играю в полузащите, а на клубном уровне долгое время играл на позиции левого защитника, атакующего с фланга. Я чувствую себя комфортно на этой позиции, в центре поля.

Я должен сделать все возможное, чтобы принести пользу команде и клубу. Я не играл несколько недель. Я также не тренировался вовсю во время переговоров между клубами. Теперь мне нужно вернуться в ритм, набрать хорошую форму, и тогда мы сможем продолжить. Я чувствую себя хорошо. Впереди еще долгие недели тренировок. Решение примет тренер (по составу на следующий матч – прим.), и я буду более чем счастлив сыграть свою роль», – сказал украинец в интервью ESPN.

Ранее главный тренер «Аякса» Фред Грим заявил, что ему еще нужно лучше узнать Зинченко.

По теме:
Шевченко назвал страны, где украинцы больше не будут считаться легионерами
Наставник Аякса отреагировал на дебют Зинченко в чемпионате Нидерландов
Что сделал Степанов за 45 минут? Оценка за поединок против Фейеноорда
чемпионат Нидерландов по футболу Аякс АЗ Алкмаар Александр Зинченко
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
