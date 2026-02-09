Шевченко назвал страны, где украинцы больше не будут считаться легионерами

В понедельник, 9 февраля, в Доме футбола проходит пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов второго года работы обновленной команды УАФ.

Во время этого мероприятия функционер сообщил неожиданные новости – украинские футболисты не будут считаться легионерами в чемпионатах Франции, Испании, Германии, Нидерландов.

На данный момент продолжаются переговоры о статусе украинских футболистов, которые играют в чемпионате Италии.

«Команда УАФ подготовила юридические документы и доказательную базу, чтобы объяснить чиновникам УЕФА, что в соответствии с нормами соглашения ассоциации Украины и ЕС, текущие правила носят признаки дискриминации.

На данный момент Испания, Франция, Германия, Нидерланды приняли наши аргументы – в этих государствах украинцы не будут легионерами. Переговоры с другими ассоциациями продолжаются», – рассказал Шевченко.