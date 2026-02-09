Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шевченко назвал страны, где украинцы больше не будут считаться легионерами
09 февраля 2026, 12:12
Шевченко назвал страны, где украинцы больше не будут считаться легионерами

УАФ провела успешные переговоры с представителями Германии, Испании, Франции, Нидерландов

УАФ. Андрей Шевченко

В понедельник, 9 февраля, в Доме футбола проходит пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов второго года работы обновленной команды УАФ.

Во время этого мероприятия функционер сообщил неожиданные новости – украинские футболисты не будут считаться легионерами в чемпионатах Франции, Испании, Германии, Нидерландов.

На данный момент продолжаются переговоры о статусе украинских футболистов, которые играют в чемпионате Италии.

«Команда УАФ подготовила юридические документы и доказательную базу, чтобы объяснить чиновникам УЕФА, что в соответствии с нормами соглашения ассоциации Украины и ЕС, текущие правила носят признаки дискриминации.

На данный момент Испания, Франция, Германия, Нидерланды приняли наши аргументы – в этих государствах украинцы не будут легионерами. Переговоры с другими ассоциациями продолжаются», – рассказал Шевченко.

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Igor Yavkin
Це потужно!
anacreon
Вау. Це найкорисніше, що УАФ колись зробила. Багато футболістів тепер
зможуть легше влаштовуватись в топ чемпіонати. Для збірної це чудово.
Falko
А кажуть, АФУ нічого не робить )
icebeer
Шото я ни..я не понял для чего это?
Vladus
Для чого це?
Vitaly Kozak
Тобто наші не входитимуть в ліміти для легіонерів і їх можна буде брати в клуби цих країн за копійки пачками. Український чемпіонат тоді перетвориться на змагання команд з третьосортними футболістами. Потужно.
