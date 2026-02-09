Франция09 февраля 2026, 12:47 | Обновлено 09 февраля 2026, 12:48
ПСЖ одержал самую большую в истории победу над Марселем в Лиге 1
Вспомним десять матчей этих команд в чемпионате Франции, заканчивавшихся с крупным счетом
09 февраля 2026, 12:47 | Обновлено 09 февраля 2026, 12:48
ПСЖ одержал крупнейшую победу над Марселем в истории этого противостояния в Лиге 1.
Произошло это в матче 21-го тура сезона 2025/26, в котором парижане дома разбили команду Роберто Де Дзерби со счетом 5:0.
До этой игры самым большим между этими клубами был счет 5:1, зафиксированный дважды в истории (оба раза также победил ПСЖ).
Самые крупные победы в матчах между ПСЖ и Марселем в Лиге 1
- 08.02.26, ПСЖ – Марсель – 5:0
- 08.01.78, ПСЖ – Марсель – 5:1
- 26.02.17, Марсель – ПСЖ – 1:5
- 28.11.86, Марсель – ПСЖ – 4:0
- 27.10.19, ПСЖ – Марсель – 4:0
- 24.09.23, ПСЖ – Марсель – 4:0
- 30.09.78, Марсель – ПСЖ – 4:1
- 15.02.00, Марсель – ПСЖ – 4:1
- 26.10.02, ПСЖ – Марсель – 3:0
- 28.02.10, ПСЖ – Марсель – 0:3
