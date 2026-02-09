ПСЖ одержал самую большую в истории победу над Марселем в Лиге 1

ПСЖ одержал крупнейшую победу над Марселем в истории этого противостояния в Лиге 1.

Произошло это в матче 21-го тура сезона 2025/26, в котором парижане дома разбили команду Роберто Де Дзерби со счетом 5:0.

До этой игры самым большим между этими клубами был счет 5:1, зафиксированный дважды в истории (оба раза также победил ПСЖ).

Самые крупные победы в матчах между ПСЖ и Марселем в Лиге 1