Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ одержал самую большую в истории победу над Марселем в Лиге 1
Франция
09 февраля 2026, 12:47 | Обновлено 09 февраля 2026, 12:48
307
2

ПСЖ одержал самую большую в истории победу над Марселем в Лиге 1

Вспомним десять матчей этих команд в чемпионате Франции, заканчивавшихся с крупным счетом

09 февраля 2026, 12:47 | Обновлено 09 февраля 2026, 12:48
307
2 Comments
ПСЖ одержал самую большую в истории победу над Марселем в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ одержал крупнейшую победу над Марселем в истории этого противостояния в Лиге 1.

Произошло это в матче 21-го тура сезона 2025/26, в котором парижане дома разбили команду Роберто Де Дзерби со счетом 5:0.

До этой игры самым большим между этими клубами был счет 5:1, зафиксированный дважды в истории (оба раза также победил ПСЖ).

Самые крупные победы в матчах между ПСЖ и Марселем в Лиге 1

  • 08.02.26, ПСЖ – Марсель – 5:0
  • 08.01.78, ПСЖ – Марсель – 5:1
  • 26.02.17, Марсель – ПСЖ – 1:5
  • 28.11.86, Марсель – ПСЖ – 4:0
  • 27.10.19, ПСЖ – Марсель – 4:0
  • 24.09.23, ПСЖ – Марсель – 4:0
  • 30.09.78, Марсель – ПСЖ – 4:1
  • 15.02.00, Марсель – ПСЖ – 4:1
  • 26.10.02, ПСЖ – Марсель – 3:0
  • 28.02.10, ПСЖ – Марсель – 0:3
По теме:
Шевченко назвал страны, где украинцы больше не будут считаться легионерами
ЭНРИКЕ: «Я говорил это с первого дня, когда он пришел, – это суперигрок»
Марсель разбит в Париже: Де Дзерби сделал тревожное заявление
статистика чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Марсель - ПСЖ ПСЖ - Марсель ПСЖ Марсель
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Другие виды | 08 февраля 2026, 20:49 6
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая

Юлия Левченко взяла планку на высоте 1.96 м

«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
Футбол | 09 февраля 2026, 08:44 0
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате

Замена Владислава была вынужденной – он получил травму

ЛЕОНЕНКО: «Он просит миллионы, тебе и так Ахметов переплачивал»
Футбол | 09.02.2026, 07:22
ЛЕОНЕНКО: «Он просит миллионы, тебе и так Ахметов переплачивал»
ЛЕОНЕНКО: «Он просит миллионы, тебе и так Ахметов переплачивал»
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Футбол | 09.02.2026, 06:42
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия усилилась нападающим-легионером
Футбол | 09.02.2026, 10:31
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия усилилась нападающим-легионером
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия усилилась нападающим-легионером
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
сахвонов вытянул)
Ответить
0
Денис Брегін
Розбірки в пісочниці
Ответить
0
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
08.02.2026, 03:50
Волейбол
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 5
Футбол
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
09.02.2026, 01:55 2
Футбол
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
08.02.2026, 10:23 6
Бокс
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 13
Футбол
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем