Динамо – Кудровка – 2:1. Самба Диалло и Михайленко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции
9 февраля киевское Динамо сыграло контрольный матч с Кудровкой на сборах в Турции.
Команда Игоря Костюка, пропустив в дебюте игры, одержала волевую победу со счетом 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 6-й минуте Кудровка вышла вперед благодаря голу Евгения Морозко. После перерыва Динамо забило два мяча.
На 56-й минуте Николай Михайленко сравнял счет, а на 72-й минуте Самба Диалло забил второй мяч, который стал победным для Динамо (2:1).
Товарищеский матч. Турция, 9 февраля 2026
Динамо Киев (Украина) – Кудровка (Украина) – 2:1
Голы: Николай Михайленко, 56, Самба Диалло, 72 – Евгений Морозко, 6
Видео голов и обзор матча
Гра за сімома замками)))
Щоб ГЕТЬ НІХТО не побачив ті супер комбінації.
Трепещіте суперники. Динамо йде за вами)))