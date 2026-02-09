Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Кудровка – 2:1. Самба Диалло и Михайленко. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Динамо Киев
09.02.2026 10:30 – FT 2 : 1
Кудровка
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 13:17 | Обновлено 09 февраля 2026, 13:18
1642
1

Динамо – Кудровка – 2:1. Самба Диалло и Михайленко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции

09 февраля 2026, 13:17 | Обновлено 09 февраля 2026, 13:18
1642
1 Comments
Динамо – Кудровка – 2:1. Самба Диалло и Михайленко. Видео голов и обзор
ФК Динамо

9 февраля киевское Динамо сыграло контрольный матч с Кудровкой на сборах в Турции.

Команда Игоря Костюка, пропустив в дебюте игры, одержала волевую победу со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 6-й минуте Кудровка вышла вперед благодаря голу Евгения Морозко. После перерыва Динамо забило два мяча.

На 56-й минуте Николай Михайленко сравнял счет, а на 72-й минуте Самба Диалло забил второй мяч, который стал победным для Динамо (2:1).

Товарищеский матч. Турция, 9 февраля 2026

Динамо Киев (Украина) – Кудровка (Украина) – 2:1

Голы: Николай Михайленко, 56, Самба Диалло, 72 – Евгений Морозко, 6

Видео голов и обзор матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
