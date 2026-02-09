Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Соперник Динамо по Кубку Украины начал последний этап подготовки
Украина. Премьер лига
Соперник Динамо по Кубку Украины начал последний этап подготовки

У «Ингульца» на очереди – четыре спарринга

Соперник Динамо по Кубку Украины начал последний этап подготовки
ФК Ингулец. Василий Кобин

Четвертьфиналист Кубка Украины проводит первый сбор за пределами Петрового.

Как стало известно Sport.ua, футболисты перволигового «Ингульца» прибыли в Иршаву на Закарпатье, где будут готовиться к четвертьфиналу Кубка Украины с киевским «Динамо», который состоится в столице 4 марта.

По имеющейся информации, подопечные Василия Кобина проведут четыре контрольных матча: 14 февраля – с «Вильховцами», 19 февраля: утром – с «Ужгородом», после обеда – со «Скалой 1911», 22 февраля – с «Левым Берегом».

Сейчас «Ингулец» усилил состав только одним «зимним» новичком – полузащитником Юрием Тлумаком из тернопольской «Нивы». В расположении команды в Иршаве находятся на просмотре семь футболистов.

Если они хорошо сыграют в спаррингах, им будет предложено узаконить отношения.

Перед отъездом в Иршаву подопечные Кобина уступили в контрольном поединке аутсайдеру УПЛ – «Полтаве» со счетом 1:4.

Кубок Украины по футболу Ингулец Динамо Киев Андрей Тлумак Василий Кобин учебно-тренировочные сборы трансферы товарищеские матчи инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
