Соперник Динамо по Кубку Украины начал последний этап подготовки

Четвертьфиналист Кубка Украины проводит первый сбор за пределами Петрового.

Как стало известно Sport.ua, футболисты перволигового «Ингульца» прибыли в Иршаву на Закарпатье, где будут готовиться к четвертьфиналу Кубка Украины с киевским «Динамо», который состоится в столице 4 марта.

По имеющейся информации, подопечные Василия Кобина проведут четыре контрольных матча: 14 февраля – с «Вильховцами», 19 февраля: утром – с «Ужгородом», после обеда – со «Скалой 1911», 22 февраля – с «Левым Берегом».

Сейчас «Ингулец» усилил состав только одним «зимним» новичком – полузащитником Юрием Тлумаком из тернопольской «Нивы». В расположении команды в Иршаве находятся на просмотре семь футболистов.

Если они хорошо сыграют в спаррингах, им будет предложено узаконить отношения.

Перед отъездом в Иршаву подопечные Кобина уступили в контрольном поединке аутсайдеру УПЛ – «Полтаве» со счетом 1:4.