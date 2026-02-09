Полесье – Хеккен – 5:1. Дубль Краснопира. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Испании
Житомирское Полесье убедительно обыграло шведский Хеккен в товарищеском поединке во время зимних сборов в Испании со счетом 5:1.
Это был очень результативный матч подготовительного цикла для украинской команды.
Команды сыграли спарринг в формате 4 тайма по 30 минут.
Волки пять раз расписались в воротах соперника, а шведы сумели ответить лишь одним голом в конце игры.
Товарищеский матч. Испания, 6 февраля 2026
Полесье (Украина) – Хеккен (Швеция) – 5:1
Голы: Эмерллаху, 5, Краснопир, 45+1, 59, Мельниченко, 89, Гайдучик, 95 – гол, 116
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
