Полесье – Хеккен – 5:1. Дубль Краснопира. Видео голов и обзор

Житомирское Полесье убедительно обыграло шведский Хеккен в товарищеском поединке во время зимних сборов в Испании со счетом 5:1.

Это был очень результативный матч подготовительного цикла для украинской команды.

Команды сыграли спарринг в формате 4 тайма по 30 минут.

Волки пять раз расписались в воротах соперника, а шведы сумели ответить лишь одним голом в конце игры.

Товарищеский матч. Испания, 6 февраля 2026

Полесье (Украина) – Хеккен (Швеция) – 5:1

Голы: Эмерллаху, 5, Краснопир, 45+1, 59, Мельниченко, 89, Гайдучик, 95 – гол, 116

