Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полесье – Хеккен – 5:1. Дубль Краснопира. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Полесье
06.02.2026 12:00 – FT 5 : 1
Хеккен
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 14:23 | Обновлено 09 февраля 2026, 14:47
Полесье – Хеккен – 5:1. Дубль Краснопира. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Испании

Полесье – Хеккен – 5:1. Дубль Краснопира. Видео голов и обзор
ФК Полесье

Житомирское Полесье убедительно обыграло шведский Хеккен в товарищеском поединке во время зимних сборов в Испании со счетом 5:1.

Это был очень результативный матч подготовительного цикла для украинской команды.

Команды сыграли спарринг в формате 4 тайма по 30 минут.

Волки пять раз расписались в воротах соперника, а шведы сумели ответить лишь одним голом в конце игры.

Товарищеский матч. Испания, 6 февраля 2026

Полесье (Украина) – Хеккен (Швеция) – 5:1

Голы: Эмерллаху, 5, Краснопир, 45+1, 59, Мельниченко, 89, Гайдучик, 95 – гол, 116

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир Хеккен контрольные матчи УПЛ Николай Гайдучик Игорь Краснопир Максим Мельниченко Линдон Эмерллаху видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
