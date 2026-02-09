Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Динамо Киев
09.02.2026 10:00 - : -
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 06:31 |
148
0

Динамо – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча

09 февраля 2026, 06:31 |
148
0
Динамо – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

9 февраля в 10:00 встречаются Динамо Киев и команда Кудровка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо и Кудровка проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков), а Кудровка идет на 13-й позиции (15 баллов).

Динамо – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча, по решению руководства клуба Динамо Киев, не проводится.

За текстовой трансляцией можно следить в соцсетях киевского клуба.

Анонс матча

По теме:
Валерий БОНДАРЬ: «Шахтеру нужно включаться с первой секунды»
ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины показала роскошную грудь
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Кудровка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Футбол | 08 февраля 2026, 09:35 24
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация

Игрока могут навсегда заблокировать на платформе FACEIT

Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Футбол | 08 февраля 2026, 07:33 4
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии

Саленко рассказал, как одной ногой уже перешел в «Тоттенхэм»

Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Футбол | 08.02.2026, 17:25
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Поражение Андерлехта: как сыграл Сикан и что показали оценки аналитиков
Футбол | 09.02.2026, 04:51
Поражение Андерлехта: как сыграл Сикан и что показали оценки аналитиков
Поражение Андерлехта: как сыграл Сикан и что показали оценки аналитиков
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Бокс | 08.02.2026, 22:42
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
08.02.2026, 10:23 6
Бокс
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 20
Футбол
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 5
Футбол
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 12
Футбол
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 3
Футбол
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
07.02.2026, 04:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем