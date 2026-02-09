Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РАНЬЕРИ: «Рома попрощается с этим нападающим, если он не уменьшит зарплату»
РАНЬЕРИ: «Рома попрощается с этим нападающим, если он не уменьшит зарплату»

Клаудио – о ситуации с Дибалой

Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Спортивный советник владельцев «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал ситуацию с будущим Пауло Дибалы, контракт которого истекает в конце сезона.

«Для выживания клуба нам нужно уменьшить расходы на зарплаты, иначе мы не уложимся в требования ФФП. Дальше все будет зависеть от того, что игроки покажут на поле, что скажет тренер и какие условия они будут требовать. Если найдем общий язык и Дибала уменьшит свою зарплату, то это хорошо, если нет, придется попрощаться», – сказал Раньери.

В этом сезоне в активе Дибалы 22 матча, три гола и четыре результативные передачи.

Пауло Дибала Рома Рим продление контракта чемпионат Италии по футболу Серия A Клаудио Раньери
Дмитрий Олийченко Источник: Sky Sport Italia
