РАНЬЕРИ: «Рома попрощается с этим нападающим, если он не уменьшит зарплату»

Спортивный советник владельцев «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал ситуацию с будущим Пауло Дибалы, контракт которого истекает в конце сезона.

«Для выживания клуба нам нужно уменьшить расходы на зарплаты, иначе мы не уложимся в требования ФФП. Дальше все будет зависеть от того, что игроки покажут на поле, что скажет тренер и какие условия они будут требовать. Если найдем общий язык и Дибала уменьшит свою зарплату, то это хорошо, если нет, придется попрощаться», – сказал Раньери.

В этом сезоне в активе Дибалы 22 матча, три гола и четыре результативные передачи.