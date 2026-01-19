Нападающий Ромы стал самым эффективным иностранцем Серии А с 2006 года

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала вписал свое имя в историю Серии А, став наиболее эффективным иностранным игроком за период с сезона–2006/07. В его активе значится не менее 200 результативных действий – аргентинец забил 131 гол и выполнил 69 голевых пасов.

В матче 21–го тура итальянского чемпионата против «Торино», который принес римлянам победу со счетом 2:0, нападающий записал на свой счет забитый мяч и результативную передачу.

Дибала стал частью римского коллектива летом 2022 года, присоединившись к клубу в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса». Он оказался первым легионером за последние два десятилетия, которому удалось преодолеть отметку в 200 очков по системе «гол плюс пас» в рамках данного турнира.