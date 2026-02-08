Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алексей БЕЛИК: «Должны добавлять в агрессивности»
Молодежные турниры
08 февраля 2026, 11:26 | Обновлено 08 февраля 2026, 12:29
77
0

Алексей БЕЛИК: «Должны добавлять в агрессивности»

Наставник «Шахтера» U-19 прокомментировал результаты спаррингов

08 февраля 2026, 11:26 | Обновлено 08 февраля 2026, 12:29
77
0
Алексей БЕЛИК: «Должны добавлять в агрессивности»
ФК Шахтер. Алексей Белик

«Шахтер U-19» провел очередные контрольные матчи на сборах в Турции. Команда с о счетом 2:1 обыграла норвежский «Тромсе» U-19 и сыграла вничью 1:1 с датским «Вайле» U-19. Результаты поединков прокомментировал главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик.

«Доволен матчем с «Тромсе» U-19, потому что мы контролировали игру и соперник фактически не угрожал, даже центральную часть поля почти не переходил. Впрочем, оппонент был очень габаритным и играл по несколько необычной схеме. Мы заперли их на собственной половине поля, однако газон был не слишком хорошего качества, из-за чего было сложно демонстрировать наш рисунок игры через контроль мяча, передач и скорости. Противник очень часто фолил, бил по ногам, и нам удалось дважды отличиться со стандартов: сначала Сметана попал в девятку, а позже Цуканов за счет индивидуальных действий обошел оппонентов и, заработав пенальти, реализовал его. Жаль, что до этого пропустили, но такое случается, когда команда владеет мячом и пропускает после контрвыпада. Создали немало моментов, но не все реализовали. Есть время для того, чтобы проработать эти аспекты.

Что касается матча с «Вайле» U-19, то также им доволен. Создали голевые моменты, совершив прессинг в начале второго тайма, поймали соперника на ошибке, а Твердохлеб реализовал этот момент. Не понравилось, что противник много фолил и играл грязно. В эти моменты мы должны быть взрослее и вступать в борьбу, играя на грани фола, не давая себя обижать. Должны добавлять в агрессивности», – сказал Алексей Белик.

По теме:
Карпаты – Стьярнан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты в контрольном матче сыграют с клубом Стьярнан. Стартовые составы
С шедевром Месси. Интер Майами устроил шоу с эквадорской Барселоной
товарищеские матчи Шахтер Донецк U-19 учебно-тренировочные сборы Алексей Белик
Сергей Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Футзал | 07 февраля 2026, 19:12 1
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро

Команды выдали зрелищное противостояние

Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Футзал | 07 февраля 2026, 22:31 3
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы

Команды сразились за золото континентального первенства

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с юной звездой, увеличив клаусулу
Футбол | 08.02.2026, 11:34
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с юной звездой, увеличив клаусулу
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с юной звездой, увеличив клаусулу
Олимпиада-2026. День 2. Анонс событий
Олимпийские игры | 08.02.2026, 08:27
Олимпиада-2026. День 2. Анонс событий
Олимпиада-2026. День 2. Анонс событий
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Хоккей | 08.02.2026, 00:05
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
06.02.2026, 12:24 26
Олимпийские игры
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32
Бокс
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
07.02.2026, 06:02
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
06.02.2026, 09:10 12
Футбол
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 39
Футбол
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 1
Бокс
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
07.02.2026, 01:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем