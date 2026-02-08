Алексей БЕЛИК: «Должны добавлять в агрессивности»

«Шахтер U-19» провел очередные контрольные матчи на сборах в Турции. Команда с о счетом 2:1 обыграла норвежский «Тромсе» U-19 и сыграла вничью 1:1 с датским «Вайле» U-19. Результаты поединков прокомментировал главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик.

«Доволен матчем с «Тромсе» U-19, потому что мы контролировали игру и соперник фактически не угрожал, даже центральную часть поля почти не переходил. Впрочем, оппонент был очень габаритным и играл по несколько необычной схеме. Мы заперли их на собственной половине поля, однако газон был не слишком хорошего качества, из-за чего было сложно демонстрировать наш рисунок игры через контроль мяча, передач и скорости. Противник очень часто фолил, бил по ногам, и нам удалось дважды отличиться со стандартов: сначала Сметана попал в девятку, а позже Цуканов за счет индивидуальных действий обошел оппонентов и, заработав пенальти, реализовал его. Жаль, что до этого пропустили, но такое случается, когда команда владеет мячом и пропускает после контрвыпада. Создали немало моментов, но не все реализовали. Есть время для того, чтобы проработать эти аспекты.

Что касается матча с «Вайле» U-19, то также им доволен. Создали голевые моменты, совершив прессинг в начале второго тайма, поймали соперника на ошибке, а Твердохлеб реализовал этот момент. Не понравилось, что противник много фолил и играл грязно. В эти моменты мы должны быть взрослее и вступать в борьбу, играя на грани фола, не давая себя обижать. Должны добавлять в агрессивности», – сказал Алексей Белик.