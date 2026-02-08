С шедевром Месси. Интер Майами устроил шоу с эквадорской Барселоной
Интер Майами сыграл в результативную ничью против Барселоны Гуаякиль
Интер Майами продолжает готовиться к новому сезону. Подопечные Хавьера Маскерано провели результативный матч против эквадорской «Барселоны» (2:2).
Счет в матче был открыт на 31-й минуте – голом отличился Лионель Месси, но уже через 10 минут Хоао Рохас восстановил паритет.
В компенсированное к первому тайму время Херман Бертраме из ассиста Месси вывел Интер Майами вперед. «Чайки» вели в счете до конца второй половины игры, но в конце концов утратили победу над коллективом из Эквадора.
Сначала рефери удалил Дэвида Аялу, а затем Томас Мартинес сравнял счет. В итоге матч завершился с ничейным счётом 2:2.
«Интер Майами» готовится к новому сезону в МЛС, который стартует 21 февраля. Команда проведет свой стартовый матч в регулярном чемпионате 22 февраля на выезде против Лос-Анджелеса.
Контрольные матчи, 8 февраля
СК Барселона – Интер Майами – 2:2
Голы: Рохас, 41, Мартинес, 87 – Месси, 31, Бертраме, 45+3
Удаление: Аяла, 87
