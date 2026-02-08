Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С шедевром Месси. Интер Майами устроил шоу с эквадорской Барселоной
08 февраля 2026, 12:07
С шедевром Месси. Интер Майами устроил шоу с эквадорской Барселоной

Интер Майами сыграл в результативную ничью против Барселоны Гуаякиль

С шедевром Месси. Интер Майами устроил шоу с эквадорской Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine.

Интер Майами продолжает готовиться к новому сезону. Подопечные Хавьера Маскерано провели результативный матч против эквадорской «Барселоны» (2:2).

Счет в матче был открыт на 31-й минуте – голом отличился Лионель Месси, но уже через 10 минут Хоао Рохас восстановил паритет.

В компенсированное к первому тайму время Херман Бертраме из ассиста Месси вывел Интер Майами вперед. «Чайки» вели в счете до конца второй половины игры, но в конце концов утратили победу над коллективом из Эквадора.

Сначала рефери удалил Дэвида Аялу, а затем Томас Мартинес сравнял счет. В итоге матч завершился с ничейным счётом 2:2.

«Интер Майами» готовится к новому сезону в МЛС, который стартует 21 февраля. Команда проведет свой стартовый матч в регулярном чемпионате 22 февраля на выезде против Лос-Анджелеса.

Контрольные матчи, 8 февраля

СК Барселона – Интер Майами – 2:2

Голы: Рохас, 41, Мартинес, 87 – Месси, 31, Бертраме, 45+3

Удаление: Аяла, 87

Карпаты – Стьярнан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты в контрольном матче сыграют с клубом Стьярнан. Стартовые составы
В спарринге Вереса и Кудровки все решил один забитый мяч
Лионель Месси Интер Майами Барселона Гуаякиль товарищеские матчи
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
