  4. Умер легендарный литовский футболист
08 февраля 2026, 11:30 |
Умер легендарный литовский футболист

Стасису Баранаускасу было 63 года

Умер легендарный литовский футболист
lrytas.lt. Стасис Баранаускас

В субботу, 7 февраля, после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью скончался легендарный футболист вильнюсского «Жальгириса» Стасис Баранаускас. Ему было 63 года. В 2021 году у Баранаускаса диагностировали опухоль головного мозга.

Баранаускас родился в 1962 году в Каунасе. Карьеру он начал в Паневежской спортивной школе, позже играл за команду Паневежиса, юношескую сборную Литвы. Девять лет Стасис был нападающим вильнюсского «Жальгириса» (1980-1989). В 1987-м переодетый в цвета студенческой сборной СССР под руководством тоже недавно усопшего Беньяминаса Зелькявичюса «Жальгирис» с Баранаускасом в составе выиграл Всемирную универсиаду и бронзу чемпионата СССР. В общей сложности за «Жальгирис» Стасис сыграл 253 матча и забил 41 гол, а также 14 раз одевал футболку национальной команды Литвы, отличившись голом в ворота сборной Албании в квалификации к чемпионату мира-1994.

1987-й. Стасис Баранаускас и Ашот Хачатрян перед матчем "Жальгирис" - "Арарат" (2:0)

Также Баранаускас играл за иностранные клубы. С «Хапоэлем» из Петах-Тиквы в 1989-м Стасис завоевал Кубок Израиля. Затем Баранаускас играл иерусалимский «Хапоэль» (1990), австрийские «Клагенфурт» (1990–1991), венский FAVAC (1991–1993), «Ферст Виенна» (1993–1994), «Винер Шпорт-Клуб» (1994–1995), а завершал карьеру дома, выступая за паневежисский «Экранас» (1995), шауляйскую «Кареду» (1996–1997), с которой стал чемпионом Литвы, вильнюсский «Панерис» (1997–1998).

В 2002-2008 годах Баранаускас был тренером команды университета Николаса Ромериса, в 2008-2009 – тренером молодежной сборной Литвы.

