Дьекереш лидирует среди игроков Арсенала по количеству голов в сезоне
Нападающий уже по меньшей мере на 3 гола опережает любого другого игрока «канониров»
Нападающий лондонского Арсенала Виктор Дьекереш забил свои 12-й и 13-й голы в сезоне за клуб во всех турнирах.
Произошло это в матче 25 тура АПЛ, в котором лондонцы дома победили Сандерленд со счетом 3:0.
Теперь Дьекереш опережает Габриэла Мартинелли на 3 забитых мяча в списке лучших бомбардиров клуба в сезоне во всех турнирах.
Украинскому болельщику интересен этот факт, поскольку нападающий играет за сборную Швеции, которая является соперником сборной Украины в матчах плей-офф за право выступить на предстоящем чемпионате мира.
Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 13 – Виктор Дьекереш (Швеция)
- 10 – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
- 7 – Леандро Троссар (Бельгия)
- 7 – Букайо Сака (Англия)
- 6 – Микель Мерино (Испания)
- 6 – Мартин Субименди (Испания)
- 5 – Эберечи Эзе (Англия)
- 4 – Габриэл (Бразилия)
- 4 – Деклан Райс (Англия)
- 4 – Габриэл Жезус (Бразилия)
- 3 – Юрриен Тимбер (Нидерланды)
- 3 – Нони Мадуэке (Англия)
- 2 – Кай Хаверц (Германия)
- 1 – Риккардо Калафиори (Италия)
- 1 – Итан Нванери (Англия)
- 1 – Мартин Эдегор (Норвегия)
- 1 – Бен Уайт (Англия)
