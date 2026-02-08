Дьекереш лидирует среди игроков Арсенала по количеству голов в сезоне

Нападающий лондонского Арсенала Виктор Дьекереш забил свои 12-й и 13-й голы в сезоне за клуб во всех турнирах.

Произошло это в матче 25 тура АПЛ, в котором лондонцы дома победили Сандерленд со счетом 3:0.

Теперь Дьекереш опережает Габриэла Мартинелли на 3 забитых мяча в списке лучших бомбардиров клуба в сезоне во всех турнирах.

Украинскому болельщику интересен этот факт, поскольку нападающий играет за сборную Швеции, которая является соперником сборной Украины в матчах плей-офф за право выступить на предстоящем чемпионате мира.

Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах