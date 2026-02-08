Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
08 февраля 2026, 11:39 | Обновлено 08 февраля 2026, 11:40
Дьекереш лидирует среди игроков Арсенала по количеству голов в сезоне

Нападающий уже по меньшей мере на 3 гола опережает любого другого игрока «канониров»

Дьекереш лидирует среди игроков Арсенала по количеству голов в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий лондонского Арсенала Виктор Дьекереш забил свои 12-й и 13-й голы в сезоне за клуб во всех турнирах.

Произошло это в матче 25 тура АПЛ, в котором лондонцы дома победили Сандерленд со счетом 3:0.

Теперь Дьекереш опережает Габриэла Мартинелли на 3 забитых мяча в списке лучших бомбардиров клуба в сезоне во всех турнирах.

Украинскому болельщику интересен этот факт, поскольку нападающий играет за сборную Швеции, которая является соперником сборной Украины в матчах плей-офф за право выступить на предстоящем чемпионате мира.

Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 13 – Виктор Дьекереш (Швеция)
  • 10 – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
  • 7 – Леандро Троссар (Бельгия)
  • 7 – Букайо Сака (Англия)
  • 6 – Микель Мерино (Испания)
  • 6 – Мартин Субименди (Испания)
  • 5 – Эберечи Эзе (Англия)
  • 4 – Габриэл (Бразилия)
  • 4 – Деклан Райс (Англия)
  • 4 – Габриэл Жезус (Бразилия)
  • 3 – Юрриен Тимбер (Нидерланды)
  • 3 – Нони Мадуэке (Англия)
  • 2 – Кай Хаверц (Германия)
  • 1 – Риккардо Калафиори (Италия)
  • 1 – Итан Нванери (Англия)
  • 1 – Мартин Эдегор (Норвегия)
  • 1 – Бен Уайт (Англия)
Сергей Турчак
