Карпаты в спарринге проиграли третьей команде Исландии

«Карпаты» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах в Испании. В воскресенье, 8 февраля, львовяне провели товарищеский матч с клубом «Стьярнан» из Исландии, который в своем чемпионате занял третье место.

«Стьярнан» открыл счет уже на 4-й минуте поединка. После подачи углового игрок исландского клуба мощно пробил под перекладину.

«Карпаты» отыгрались на 23-й минуте. И помог им в этом игрок соперника. Ибрагим туре под давлением игрока «Карпат» отправил мяч в свои ворота.

Второй мяч «Карпаты» пропустили в начале второго тайма. Игрок «Стьярнана» в борьбе с защитниками смог протолкнуть мяч в сетку.



Товарищеский матч. Испания. 8 февраля

«Карпаты» (Украина) – «Стьярнан» (Исландия) – 1:2

Голы: Туре (автогол), 23 – гол, 4, гол, 47

