Ман Юнайтед на Олд Траффорд продолжил феноменальную серию в АПЛ
«МЮ» снова не проиграл матч Премьер-Лиги на «Олд Траффорд», в котором выигрывал после первого тайма
Уникальная беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в АПЛ на «Олд Траффорд» продолжается уже 331 матч.
Напомним, что данная серия состоит только из тех поединков, в которых «МЮ» лидировал в счете после первого тайма.
Очередным соперником «красных дьяволов» в этой серии стал «Тоттенхэм» в матче 25-го тура АПЛ сезона 2025/26.
«МЮ» выигрывал после первого тайма (1:0) и в итоге одержал победу со счетом 2:0.
«Манчестер Юнайтед» еще не имеет ни одного поражения в истории АПЛ на «Олд Траффорд» в тех матчах, в которых лидировал в счете после первого тайма!
Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в АПЛ на «Олд Траффорд» в матчах, в которых команда побеждала после первого тайма
- 331 матч
- 305 побед
- 26 ничьих
- 0 поражений
