Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ман Юнайтед на Олд Траффорд продолжил феноменальную серию в АПЛ
Англия
08 февраля 2026, 14:21 |
«МЮ» снова не проиграл матч Премьер-Лиги на «Олд Траффорд», в котором выигрывал после первого тайма

Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

Уникальная беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в АПЛ на «Олд Траффорд» продолжается уже 331 матч.

Напомним, что данная серия состоит только из тех поединков, в которых «МЮ» лидировал в счете после первого тайма.

Очередным соперником «красных дьяволов» в этой серии стал «Тоттенхэм» в матче 25-го тура АПЛ сезона 2025/26.

«МЮ» выигрывал после первого тайма (1:0) и в итоге одержал победу со счетом 2:0.

«Манчестер Юнайтед» еще не имеет ни одного поражения в истории АПЛ на «Олд Траффорд» в тех матчах, в которых лидировал в счете после первого тайма!

Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в АПЛ на «Олд Траффорд» в матчах, в которых команда побеждала после первого тайма

  • 331 матч
  • 305 побед
  • 26 ничьих
  • 0 поражений
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
