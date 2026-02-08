Ман Юнайтед на Олд Траффорд продолжил феноменальную серию в АПЛ

Уникальная беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в АПЛ на «Олд Траффорд» продолжается уже 331 матч.

Напомним, что данная серия состоит только из тех поединков, в которых «МЮ» лидировал в счете после первого тайма.

Очередным соперником «красных дьяволов» в этой серии стал «Тоттенхэм» в матче 25-го тура АПЛ сезона 2025/26.

«МЮ» выигрывал после первого тайма (1:0) и в итоге одержал победу со счетом 2:0.

«Манчестер Юнайтед» еще не имеет ни одного поражения в истории АПЛ на «Олд Траффорд» в тех матчах, в которых лидировал в счете после первого тайма!

Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в АПЛ на «Олд Траффорд» в матчах, в которых команда побеждала после первого тайма