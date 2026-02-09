ОФЦИАЛЬНО. Экс-игрок Арсенала и Ливерпуля усилил шотландский Селтик
Алекс Окслейд-Чемберлен будет выступать в чемпионате Шотландии
Официально подтвержден переход английского полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена в шотландский Селтик.
32-летний футболист, ранее выступавший за Арсенал и Ливерпуль, присоединился к чемпиону Шотландии после того, как покинул турецкий клуб Бешикташ и несколько месяцев тренировался с Арсеналом, поддерживая форму в статусе свободного агента.
Контракт Окслейда-Чемберлена с Селтиком рассчитан до конца сезона 2025/26 с опцией продления еще на один год.
В заявлении клуба главный тренер Мартин О’Нил выразил удовлетворение подписанием и подчеркнул большой опыт и качества полузащитника, которые могут усилить команду.
Футболист отметил после перехода в Селтик, что хочет попробовать себя в новой среде и помочь клубу в достижении поставленных целей.
Окслейд-Чемберлен имеет в своем активе 35 матчей и 7 голов за национальную сборную Англии, а также 11 титулов с клубами АПЛ.
✍️ We are delighted to announce the signing of Alex Oxlade-Chamberlain, who has joined the Club on a contract until the summer with an option for a further year, subject to international clearance.— Celtic Football Club (@CelticFC) February 7, 2026
