Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФЦИАЛЬНО. Экс-игрок Арсенала и Ливерпуля усилил шотландский Селтик
Шотландия
09 февраля 2026, 04:47 | Обновлено 09 февраля 2026, 05:27
ОФЦИАЛЬНО. Экс-игрок Арсенала и Ливерпуля усилил шотландский Селтик

Алекс Окслейд-Чемберлен будет выступать в чемпионате Шотландии

ОФЦИАЛЬНО. Экс-игрок Арсенала и Ливерпуля усилил шотландский Селтик
ФК Селтик. Алекс Окслейд-Чемберлен

Официально подтвержден переход английского полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена в шотландский Селтик.

32-летний футболист, ранее выступавший за Арсенал и Ливерпуль, присоединился к чемпиону Шотландии после того, как покинул турецкий клуб Бешикташ и несколько месяцев тренировался с Арсеналом, поддерживая форму в статусе свободного агента.

Контракт Окслейда-Чемберлена с Селтиком рассчитан до конца сезона 2025/26 с опцией продления еще на один год.

В заявлении клуба главный тренер Мартин О’Нил выразил удовлетворение подписанием и подчеркнул большой опыт и качества полузащитника, которые могут усилить команду.

Футболист отметил после перехода в Селтик, что хочет попробовать себя в новой среде и помочь клубу в достижении поставленных целей.

Окслейд-Чемберлен имеет в своем активе 35 матчей и 7 голов за национальную сборную Англии, а также 11 титулов с клубами АПЛ.

Алекс Окслейд-Чемберлен Ливерпуль Селтик трансферы чемпионат Шотландии по футболу свободный агент Арсенал Лондон Бешикташ Мартин О'Нил
Николай Степанов Источник: ФК Селтик
