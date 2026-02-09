Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что сделал Степанов через 45 минут? Оценка за поединок против Фейенорда
Нидерланды
09 февраля 2026, 05:49 |
551
0

Что сделал Степанов через 45 минут? Оценка за поединок против Фейенорда

Украинский форвард вступил в игру во втором тайме

09 февраля 2026, 05:49 |
551
0
Что сделал Степанов через 45 минут? Оценка за поединок против Фейенорда
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля в рамках 22-го тура нидерландского первенства Эредивизи «Утрехт» на своей арене встретился с «Фейеноордом». Противостояние завершилось минимальным проигрышем принимающей стороны (0:1) – победный мяч на 10-й минуте встречи забил Таргаллин.

Украинский форвард Артем Степанов вступил в игру во втором тайме, сменив в перерыве Боздогана, и отыграл за «Утрехт» 45 минут. Популярный ресурс SofaScore выставил украинцу оценку 6,2 балла. Нападающий выполнил 14 передач (9 из которых оказались точными), вышел победителем в двух из пяти верховых дуэлей и совершил 21 касание мяча.

Стоит отметить, что на текущий момент клуб Артема Степанова располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 24 очка.

По теме:
Поражение Андерлехта: как сыграл Сикан и что показали оценки аналитиков
Среди худших. Известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Севильей
Украинцы в игре: Судаков и Трубин получили оценки после матча Бенфики
Артем Степанов Утрехт Фейеноорд чемпионат Нидерландов по футболу оценки SofaScore
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе добил на 90+1-й. Реал одолел Валенсию и продолжает погоню за Барсой
Футбол | 08 февраля 2026, 23:58 2
Мбаппе добил на 90+1-й. Реал одолел Валенсию и продолжает погоню за Барсой
Мбаппе добил на 90+1-й. Реал одолел Валенсию и продолжает погоню за Барсой

Сливочные выиграли матч 23-го тура Ла Лиги у летучих мышей со счетом 2:0

Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Футбол | 08 февраля 2026, 17:25 6
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов

Амстердамская команда сумела вырвать ничью

Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Футбол | 08.02.2026, 15:55
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Футбол | 08.02.2026, 07:33
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
В Шахтер вернется футболист, который попал в скандал, связанный с россией
Футбол | 09.02.2026, 04:02
В Шахтер вернется футболист, который попал в скандал, связанный с россией
В Шахтер вернется футболист, который попал в скандал, связанный с россией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
08.02.2026, 03:50
Волейбол
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
07.02.2026, 05:32 12
Футбол
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 24
Футбол
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 40
Футбол
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 9
Бокс
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем