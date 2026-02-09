Что сделал Степанов через 45 минут? Оценка за поединок против Фейенорда

8 февраля в рамках 22-го тура нидерландского первенства Эредивизи «Утрехт» на своей арене встретился с «Фейеноордом». Противостояние завершилось минимальным проигрышем принимающей стороны (0:1) – победный мяч на 10-й минуте встречи забил Таргаллин.

Украинский форвард Артем Степанов вступил в игру во втором тайме, сменив в перерыве Боздогана, и отыграл за «Утрехт» 45 минут. Популярный ресурс SofaScore выставил украинцу оценку 6,2 балла. Нападающий выполнил 14 передач (9 из которых оказались точными), вышел победителем в двух из пяти верховых дуэлей и совершил 21 касание мяча.

Стоит отметить, что на текущий момент клуб Артема Степанова располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 24 очка.