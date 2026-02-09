Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Решение принято. Самый богатый клуб мира останется без тренера

Эдди Хау летом покинет пост коуча «Ньюкасла»

Решение принято. Самый богатый клуб мира останется без тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Английский специалист Эдди Хау покинет пост тренера «Ньюкасла». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, руководство клуба Английской Премьер-лиги приняло решение о том, что 48-летний специалист летом покинет команду.

После 25 туров чемпионата Англии «Ньюкасл» набрал 33 очка и расположился на 12-м месте турнирной таблицы. «Сороки» сумели пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее «Брентфорд» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ.

Комментарии 2
Saar
Найбагатший клуб світу клуби Саудівської Аравії нервово курять
Денис Брегін
Найбагатший клуб світу😁 Даніїл гонить😁
