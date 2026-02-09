Англия09 февраля 2026, 08:44 | Обновлено 09 февраля 2026, 09:36
Решение принято. Самый богатый клуб мира останется без тренера
Эдди Хау летом покинет пост коуча «Ньюкасла»
Английский специалист Эдди Хау покинет пост тренера «Ньюкасла». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, руководство клуба Английской Премьер-лиги приняло решение о том, что 48-летний специалист летом покинет команду.
После 25 туров чемпионата Англии «Ньюкасл» набрал 33 очка и расположился на 12-м месте турнирной таблицы. «Сороки» сумели пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее «Брентфорд» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ.
Комментарии 2
Найбагатший клуб світу клуби Саудівської Аравії нервово курять
Найбагатший клуб світу😁 Даніїл гонить😁
