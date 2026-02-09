Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кардинальное отличие. Лучший бомбардир УПЛ – о тренере Кривбасса и ЛНЗ
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 09:37 |
174
0

Кардинальное отличие. Лучший бомбардир УПЛ – о тренере Кривбасса и ЛНЗ

Патрик ван Леувен – это атака, а Пономарев – оборона. Егор Твердохлеб сравнил двух наставников

09 февраля 2026, 09:37 |
174
0
Кардинальное отличие. Лучший бомбардир УПЛ – о тренере Кривбасса и ЛНЗ
Шахтер. Виталий Пономорев и Патрик ван Леувен

Егор Твердохлеб, который в начале января перешел из «Кривбасса» в ЛНЗ, с семью забитыми мячами является одним из лучших бомбардиров УПЛ. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua новичок черкасцев рассказал о своей адаптации в новой команде, планах на весну, а также сравнил наставника «Кривбасса» Патрика ван Леувена и ЛНЗ Виталия Пономарева.

– Видение футбола у Патрика ван Леувена и Виталия Пономарева отличаются кардинально, – сказал Твердохлеб. – Нидерландский специалист делал акцент на атаке. В «Кривбассе» нужно было больше забить, чем пропустить. В ЛНЗ же больше внимания уделяется обороне. Здесь важно не пропустить, компактно действовать. Если не пропустил, уже не проиграл, а впереди шанс для взятия ворот обязательно будет.

По теме:
ФОТО. Зимние сборы в Турции. Как Динамо готовилось к двум спкаррингам
ФОТО. Как Педро Энрике подписывал новый контракт с Шахтером
В списке есть и Динамо. Новичок ЛНЗ – о главных конкурентах черкасцев в УПЛ
Егор Твердохлеб Патрик ван Леувен Виталий Пономарев Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Футбол | 08 февраля 2026, 17:25 6
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов

Амстердамская команда сумела вырвать ничью

Трубину и Судакову вынесли вердикт за матч чемпионата Португалии
Футбол | 09 февраля 2026, 07:53 0
Трубину и Судакову вынесли вердикт за матч чемпионата Португалии
Трубину и Судакову вынесли вердикт за матч чемпионата Португалии

«Бенфика» дома обыграла «Алаверку»

Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Бокс | 08.02.2026, 10:23
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Известный украинский клуб имеет долги и может прекратить существование
Футбол | 08.02.2026, 09:30
Известный украинский клуб имеет долги и может прекратить существование
Известный украинский клуб имеет долги и может прекратить существование
Бенфика с украинцами вырвала победу в чемпионате Португалии
Футбол | 09.02.2026, 00:37
Бенфика с украинцами вырвала победу в чемпионате Португалии
Бенфика с украинцами вырвала победу в чемпионате Португалии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 21
Футбол
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 3
Бокс
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
08.02.2026, 12:00 10
Футбол
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 12
Футбол
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем