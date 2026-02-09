Кардинальное отличие. Лучший бомбардир УПЛ – о тренере Кривбасса и ЛНЗ

Егор Твердохлеб, который в начале января перешел из «Кривбасса» в ЛНЗ, с семью забитыми мячами является одним из лучших бомбардиров УПЛ. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua новичок черкасцев рассказал о своей адаптации в новой команде, планах на весну, а также сравнил наставника «Кривбасса» Патрика ван Леувена и ЛНЗ Виталия Пономарева.

– Видение футбола у Патрика ван Леувена и Виталия Пономарева отличаются кардинально, – сказал Твердохлеб. – Нидерландский специалист делал акцент на атаке. В «Кривбассе» нужно было больше забить, чем пропустить. В ЛНЗ же больше внимания уделяется обороне. Здесь важно не пропустить, компактно действовать. Если не пропустил, уже не проиграл, а впереди шанс для взятия ворот обязательно будет.