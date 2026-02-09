В возрасте 37 лет не стало экс-нападающего «Днепра» и сборной Грузии Беки Гоциридзе.

Причина смерти остается неизвестной. Его тело было найдено дома.

Бека присоединился к «Днепру» в 2009 году и повел за команду всего три матча, после чего попа в ДТП и н было уровень после восстановления выйти так и не сумел. Также в Украине Гоциридзе защищал цвета «Кривбасса» на правах аренды.

За сборную Грузии Бека провел 12 матчей и отличился одним забитым мячом. Бутсы на гвоздь футболист повесил в 2017 году.

